Xbox Game Bar Yeni Araçlarla Güncellendi
Windows 10'un oyun işlevi Xbox Game Bar, yayınlanan güncellemeyle yeni araç ve işlevlere kavuştu!
Microsoft, Windows 10'daki Xbox Game Bar işlevine yapacağı yenilikleri geçen ay duyurmuştu. Bu yenilikleri sunan güncelleme, Windows 10 sürüm 1809 (ve üzeri) ile birlikte bugün kullanılabilir hale geldi.
Güncelleme, oyun çubuğuna yeni birkaç araç ekliyor. Örneğin yeni Yayınla ve Yakala aracı, ekran görüntülerine eğlenceli metinler eklemenize izin veriyor. Ekran görüntüsü almak ve paylaşmak daha önce de kolaydı ancak şimdi, oyunu hiç terk etmeden görüntülerin üzerine metin ekleyebiliyorsunuz. Yeni eklenen Spotify aracı ise Spotify hesabınıza giriş yaparak oyun sırasında müzik veya podcast çalmanıza izin veriyor. Ses seviyesi oyuna göre çok yüksek ise, bunu ses aracı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Bu işlevin çalışması için Spotify uygulamasının yüklenmiş olması gerekiyor.
Xbox Game Bar'daki yeni sosyal işlevler arasında ise Xbox Live'daki arkadaşlarınızla sohbet edebilme, Mixer üzerinden canlı akışları izleyebilme ve Yayınla ve Yakala üzerinde oluşturduğunuz eğlenceli kareleri paylaşabilme var. LFG işlevi ise takım arkadaşı bulma konusunda size yardımcı olacak.
Son olarak güncelleme, arayüzde de kişiselleştirme yapmanıza izin veriyor. Araçları temel alan Game Bar'da hangi araçların görüneceğini ve nerede görüneceklerini seçebiliyorsunuz.
Xbox Game Bar güncellemesi, Microsoft Store üzerinden dağıtılıyor.
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