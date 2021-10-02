Xbox Game Pass Hakkında Yapılan İki Farklı Açıklama Kafa Karıştırıyor

Bir röportajda yaşanan ilginç bir açıklama kargaşası sonrasında Xbox Game Pass'ın üye sayısı yılan hikayesine döndü!

  • Levent Öztürk
Xbox Game Pass 30 milyon üyeyi geçmiş olabilir...

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