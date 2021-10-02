Xbox Game Pass Hakkında Yapılan İki Farklı Açıklama Kafa Karıştırıyor

Take-Two Interactive başkanı Strauss Zelnick ve Xbox'tan Phil Spencer, TheWrap'in baş editörü Sharon Waxman ile oyunların geleceğini ve endüstrinin COVID-19 salgını sırasında nasıl ilerlediğini tartışmak için kısa bir süre önce bir araya geldi. TheGrill video röportajı sırasında Zelnick, Xbox Game Pass'in şu anda yaklaşık 30 milyon abonesi olduğunu ima ederek herkesi şaşırttı.
Zelnick röportajın sonlarına doğru şu açıklamayı yaptı. "Sanırım son kontrol ettiğimizde yaklaşık 30 milyon abonemiz vardı Phil, değil mi? O civarlardaydı sanırım?" Zelnick daha sonra Spencer'dan tam rakamı açıklamasını istedi, ancak Spencer sadece "En son açıkladığımız halka açık sayı 18 milyondu" dedi. Bir Microsoft sözcüsü ise daha sonra yapılan bir açıklama ile "Xbox GamePass'nın Ocak 2021 itibariyle 18 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu" doğruladı.
Take-Two Interactive, önde gelen bir yayıncı ve Xbox Game Pass için önemli bir ortak olduğu için Zelnick, hizmetin abone sayısıyla ilgili bilgilere sahip olabilir. Ancak, tüm bunlar sadece bir yanlış anlama da olabilir. Umarız Microsoft, yılın başından itibaren bir sayı vermek yerine yakında resmi bir rakam açıklayacaktır. Zira bu durumda toplam abone sayısı hakkında 18 milyon ve 30 milyon gibi çok alakasız iki rakam söz konusu.
Xbox Game Pass, aylık olarak değişen yüzün üzerinde oyuna anında erişim elde etmek için konsolda ayda 10 ABD doları veya PC'de ayda 5 ABD doları ödediğiniz aylık bir üyelik. Xbox Game Pass Ultimate, konsol ve PC'de Xbox Game Pass, Xbox Live Gold, Xbox Cloud Gaming ve diğer avantajları ayda 15 ABD doları tutarında tek bir pakette topluyor...
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