Xbox Koluna Sahip Gerçek Bir Denizaltı
Gerçek bir denizaltı kullanmak için gerçek bir Xbox gamepad'inin tercih edilebileceği hiç aklınıza gelir miydi?
ABD Donanması bir denizaltı aldığında ve Donanma Komutanı Richard V. Spencer bu aracı "teknolojinin ve yeniliğin gerçek bir mucizesi" olarak tanımladığında, bu denizaltının popüler bir oyun cihazını içermesini herhalde beklemezsiniz. Ancak USS Colorado, yeni nesil saldırı yeteneği ile bir Xbox kontrol kolunu birleştiriyor.
Kontrol kolu, iki fotonik direği kontrol ediyor. Bu direkler, eski filmlerinden tanıyabileceğiniz periskopların varisi olarak düşünülebilir. Bu direkler görülebiliyor ve teleskop kollarında kızılötesi kameralar bulunduruyor. Oyun kollarının bu araçlara bağlanmasının kimin fikri olduğuna dair ise halen bilinmiyor.
Colorado'nun kontrolünü alacak olan komutan Reed Koepp'in Associated Press'e söylediğine göre bu konuda iki önemli etken bulunuyor: Xbox kontrol kolları ucuz ve daha genç olan denizciler bu kolların çalışma şekilleri ile daha aşinalar. Donanmanın sitesinde belirtilene göre bu araç, oyun kontrol kollarına sahip olan ilk denizaltı olacak.
Denizaltının kendisine gelirsek... 115 metre uzunluğunda, 34 metre genişliğinde ve su altında yaklaşık olarak 7.800 ton ağırlığında olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu denizaltı, içerisindeki nükleer reaktör sayesinde yakıt ikmali yapma ihtiyacı da duymuyor.
Tabii ki bu, video oyunların savaşın ciddi arazisine adım attığı ilk örnek değil. Hatta Pentagon tarafından kaynak sağlanan projeler sonucu ortaya çıkan oyunlar da bulunuyor. Bazı oyunlar, personel eğitiminde yoğun bir şekilde kullanılıyor.
Levent Öztürk
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