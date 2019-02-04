Xbox Live'dan Android, iOS ve Switch Müjdesi!
Xbox Live, yakında Android iOS ve Switch kullanıcılarını birbirine bağlayacak. Peki, bu nasıl olacak?
- Ercan Uğurlu
Artık oyun platformları arasındaki kapalı devre sistemler kullanıcıları iyiden iyiye bezdirmiş durumdayken, oyun devlerinden yavaş yavaş çapraz platform desteği gelmeye başladı. Özellikle çapraz platform düşüncesine çok uzak olduğu bilinen PlayStation bile, Fortnite konusunda bu çalışma şekline bir adım atmışken, şimdi de Xbox Live ile Microsoft, farklı bir girişimde bulunuyor.
Yaklaşmakta olan Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda yeni girişimini tanıtılacak olan Microsoft, Xbox Live platformunu diğer oyun platformlarına da açmaya hazırlanıyor. Böylece diğer platformları kullanan oyunları da Xbox'a yakınlaştırma düşüncesinde olan Microsoft, özellikle platformlar arası köprü kurma konusunda oyuncular tarafından takdir topluyor.
Microsoft'un 18 Mart'ta başlayacak olan GDC 2019'da açıklayacağı yeni özellik ile beraber Android, iOS ve Switch kullanıcıları da Xbox Live'e erişebilecek. Bu entegrasyon ile beraber kullanıcılar, Xbox Live içeriklerine mobil ortamdayken de ulaşabilecekler. Bakalım bu süreç nasıl işleyecek. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi kuşkusuz GDC 2019'da alacağız.
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