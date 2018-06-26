Xbox One Yakında Klavye ve Fare Destekleyecek
Yeni raporlara göre Microsoft, klavye ve fare desteğini Xbox'a nihayet getiriyor.
Yeni raporlar, Microsoft'un Xbox'a klavye ve fare desteği getirmek üzere çalıştığını söylüyor.
Windows Central'in geçen haftaki bir yazısı, Microsoft'un oyun aksesuarı üreticisi Razer ile bir araya geldiğini söylemişti. Ortaklığın amacı, Razer'ın Chroma aksesuarlarında RGB aydınlatmayı desteklemekti. Bu aksesuarlara LED aydınlatmalı oyun klavyeleri de dahildi. Windows Central'in paylaştığı belgeler, Microsoft'un konsolu bir klavye ve fareyle sınırlayacağını gösteriyor (buna karşın birden fazla gamepad kullanılabiliyor).
Geliştiriciler, konsola fare ve klavye takıldığını anlayabilecek ve bunu oyuncuları eş düzeyde rakiplerle karşılaştırmak için kullanabilecek. Böylece gamepad kullananlar, klavye kullananlar karşısında dezavantajlı duruma düşmeyecekler.
Xbox'un Windows'ta çalışan her klavye ve fareyi destekleyeceği ancak özel dongle'lardan faydalanan kablosuz donanımların çalışmayabileceği söyleniyor. Klavye desteği, özellikle strateji oyunlarında faydalı olabileceği gibi, PC oyuncularının konsola geçişini de kolaylaştırabilir.
Desteğin ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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