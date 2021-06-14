Xbox'a Özel Kulaklık: Razer Kaira İncelemesi

Yeni nesil konsollar artık hayatımıza girdi ve popülasyonları da günden güne artmaya devam ediyor. Diğer taraftan iki konsol üreticisinin yan donanımların destekleri konusunda farklı stratejiler benimsediğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz ay incelediğimiz PS5 Pulse 3D kulaklığı 3.5mm jack yardımıyla bir Xbox'ta bile kullanmak mümkünken, Xbox'a özel olarak çıkan kulaklıklar isimlerinin hakkını vermekte. Razer Kaira da bundan farklı bir yol izlemiyor ve sadece Xbox One ve Xbox Series S/X'e özel bir kulaklık olarak hayatımıza girmiş durumda.
Tasarım özelliklerine geçeceğiz ama konuyu biraz daha açalım. Razer Kaira'nın üzerinde bir Bluetooth vericisi bulunmuyor (Pro modelinde mevcut) ve kendisi bir kablosuz adaptör ile beraber gelmiyor. Xbox'a bağlanması saniyeler süren ürünü PC'ye kutudan çıktığı haliyle bağlamak mümkün değil. Kaira'yı Windows 10'da kullanabilmek için 500 TL civarına satılan (Fiyatı korkunç arttı son dönemde bu ürünün) Xbox Wireless Adapter'ı da satın almanız gerekiyor.
Konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre devam edelim. Razer Kaira'da Razer yeşili ve siyah renkler beraber kullanılmış, gayet şık ve abartısız bir tasarıma sahip. Tamamen plastikten olması başta göz korkutabilir ancak kulaklık son derece esnek ve dayanıklı, öyle ufak üstüne oturma kazaları ile hasar alması oldukça güç. Bu açıdan rahat olabilirsiniz.
Arkası kapalı olan 50mm Razer Triforce Titanium sürücülerin (20Hz-20Khz) performansını son derece beğendim. Gerek oyun oynarken ses çatlamalarına izin vermemesi, gerekse hemen her türlü müzikte son derece net vokaller, başarılı bir sahne ve bas / tiz dengesi sunması ile beğenimi kazandı. Razer'ın bu üründe kullandığı, başta rahatsızmış gibi duran ama kafanıza taktığınızda uzun kullanımlarda bile rahat ettiren Flowknit hafızalı köpükten kulak yastıkları işini gayet iyi yapıyor. Nefes alabilen bu yastıkların da beklentilerimi aştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle uzun film seanslarında gerek ses kalitesi, gerekse ergonomi açısından sizi mutlu edecektir. Ağırlığı ise 293 gram, yeterince hafif.
Kulaklığın üzerindeki düğmelerin de ergonomisi yerinde. Sağ tarafta Equalizer ayarları ve Xbox eşleştirme butonu aynı işi yaparken, altında da sonsuz dönen oyun sesi / chat dengesi tekerleği var. Sol taraftaki düğmeler ise standart, açma kapama, ses kontrolleri ve mikrofon ses kesme düğmeleri.
Razer bu modelde sanallaştırma için Dolby veya DTS:X'ten değil, Windows Sonic'ten yardım almış. Kötü bir tercih diyemem zira ben aralarında fark bulmakta çok zorlanıyorum. Kulaklıkta kullanılan mikrofonun da Razer Hyperclear Cardioid serisinden (100Hz-10Khz) olduğunu belirteyim. Sesinizi son derece başarılı bir performansla karşı tarafa iletebiliyor ancak yerinden çıkartılması mümkün değil.
Sonuç
Neticede Razer Kaira, Xbox sahiplerine hitap eden, başarılı bir kablosuz kulaklık olmuş. 15 saati bulan pil dayanımı, hem oyunlarda hem de müzik ve film seanslarında başarılı performans ve ergonomiye önem verirken ekonomi de yapmak istiyorsanız düşünebilirsiniz. Gerçi böyle söylüyoruz ancak ürünün yurt dışı fiyatının 100$ olduğu düşünülürse, döviz ve vergilerin şu haliyle ucuza gelmeyeceğini de belirtmek gerek.
CHIP Online Notu: %86
+ Hafif, ergonomik ve konforlu
+ Ses ve mikrofon performansı son derece başarılı
- PC bağlantısı için ekstra adaptör satın almanız gerekiyor
- Mikrofon yerinden çıkartılamıyor
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