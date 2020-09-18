Xbox Series S'i Bekleyenler; Hayal Kırıklığı Yaşamaya Hazır Olun!

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı "ucuz" yeni nesil konsol modeli Xbox Series S, fiyatıyla sevindirse de önemli bir konuda üzecek.

  • Ercan Uğurlu
Xbox Series S, Geri Uyumluluk Konusunda Üzecek

Microsoft'un geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni "ucuz" oyun konsolu Series S, 299 Dolar fiyatla göründü ve Series X'ten daha "mütevazı" donanımıyla oyun severlere uygun bir seçenek olarak sunuldu. Microsoft, Xbox Series S'in, Xbox One'dan 4 kat daha güçlü olduğunu söylerken, yeni konsolu Xbox One X ile karşılaştırmadı zira Series S'in performansı One X'in gerisinde kalıyor. Bu haliyle Series X'i satın almak için bütçesi yetişmeyen oyun severlere yeni nesil fiyat/performans modelinden ötesi olamayacak gibi görünen Xbox Series S için bir kötü haber daha var.

Bir Microsoft sözcüsünün verdiği demeçe göre, Xbox Series S, geri dönük uyumluluk özelliğiyle de beklentiyi karşılamayacak. Series S'in geri uyumluluk sistemi, Xbox Series X'te verilen güncellemeler olmadan kullanıcılara sunulacak.

Yani bu sisteme göre Xbox Series S sahipleri, Xbox Series X modelinin yenilenmiş doku filtreleme, daha yüksek ve daha tutarlı kare hızları, daha hızlı yükleme süreleri ve otomatik HDR gibi güncellemelerinden yararlanamayacak. Xbox Series S sahipleri, geri uyumluluk oyunlarını yalnızca One S versiyonunda olduğu kadarıyla oynayabilecekler.

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