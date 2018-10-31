xCloud aksesuarları prototip aşamasına ulaştı

Microsoft'un beklenen bulut oyun hizmeti xCloud'a özel Xbox aksesuarları, prototip aşamasına ulaştı!

xCloud için aksesuarlar son aşamalarda...

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xCloud aksesuarları prototip aşamasına ulaştı

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