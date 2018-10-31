xCloud aksesuarları prototip aşamasına ulaştı
Microsoft'un beklenen bulut oyun hizmeti xCloud'a özel Xbox aksesuarları, prototip aşamasına ulaştı!
Microsoft'un xCloud oyun akışı hizmetini geliştirmeye uğraştığı bir süredir açıkça biliniyordu ancak firma, bir süredir bir diğer kayıp bağlantı üzerinde çalışıyor. Microsoft'un dokunmatik ekranlı oyun kontrollerine cevabı ise ekrana yapışabilen Xbox kontrol kolu aksesuarları gibi gözüküyor.
Bu cevap, Windows Central tarafından bulunan yeni Microsoft araştırma makalelerinden alınmakta ve bu makalelerde firmanın düşündüğü ürün için prototipler kolayca tanınır bir şekilde tarif edilmekteler. Genel olarak bakıldığında ise bu kontrol aksesuarları bir şekilde bir telefon veya tablete tuş ve joystick girdileri için yapışıyorlar. Görünene göre Microsoft bu problemi çözmek için bu konseptler üzerinde 2014'ten beri çalışıyordu ancak Nintendo Switch'in muazzam başarısı ekibin çabalarını arttırmalarına sebep oldu.
Windows Central'ın söylediğine göre araştırma yazısında "Sony PlayStation Portable ve Nintendo'nun DS ve Switch'i gibi mobil oyun cihazlarının mobil oyun platformlarına özel" oldukları ve "bu sınırlamaları fiziksel kontroller ile aştıkları" belirtiliyor.
Bu prototiplere bakarak Microsoft'un son ürünü ne zaman sunacağını veya bu ürünler için talebi yaratacak olan xCloud hizmetini tahmin etmek pek mümkün değil. Ancak halka açık denemeler 2019'da başlayacaklar ve hem hizmet hem de bu aksesuarlar çok yakın zamanda karşımıza çıkabilirler.
Levent Öztürk
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