Xiaomi, 108MP Kameralı Mi CC9 Pro'yu Tanıttı

Xiaomi, arka yüzünde beş farklı kamera bulunduran yeni telefonu Mi CC9 Pro'yu Çin'de tanıttı. Beş kameranın arasında Xiaomi'nin Samsung'la birlikte geliştirdiği 108MP HMX sensör de bulunuyor.
Satışa sunulan ilk 108MP kameralı telefon olan Mi CC9 Pro, varsayılan olarak 108MP kamerayla yakalanan kareleri özel bir piksel gruplandırma teknolojisiyle 27MP olarak kaydediyor. Aynı kamera sensörüne sahip Mi Mix Alpha daha önce duyurulmuştu, ancak Mi Mix Alpha aralık ayında satışa sunulacak.
Telefonun arka yüzündeki lensler arasında iki farklı telefoto lens, bir ultra geniş lens ve bir makro lens bulunuyor. Mi CC9 Pro'nun kameralarının teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:
108MP 1/1.33 inç Samsung HMX sensör, f/1.69 diyafram, OIS
12MP 1 / 2.6-inç sensör, 50mm odak uzaklığı, f/2.0 diyafram
8MP 1/3.6-inç sensör, 94mm odak uzaklığı, f/2.0 diyafram, OIS, 5x optik, 10x melez ve 50x dijital zoom
20MP 1/8 inçlik sensör, 117 derecelik görüş alanı, 16mm odak uzaklığı, f / 2.2 diyafram
2MP makro lens, f/2.4 diyafram
Çift led flaş
32MP ön kamera
Xiaomi, Mi CC9 Pro'nun 8 bileşenli plastik lense sahip üst düzey bir sürümünü de satışa sunuyor.
Mi CC9 Pro'nun diğer özellikleri arasında 6,47 inç FHD+ kavisli AMOLED ekran, Snapdragon 740G yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB UFS 2.1 depolama, ekran içi parmak izi sensörü, 5260mAh pil ve MIUI 11 var.
Renk seçenekleri "Black", "Aurora Green" ve "Snow Aurora"dan oluşan Mi CC9 Pro'nun Çin'deki fiyatı yaklaşık 400 dolardan başlıyor. Mi CC9 Pro ve Mi Note 10 Pro, Avrupa pazarı için İspanya'daki bir etkinlikte yarın tanıtılacak.
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