Xiaomi Bu Büyümeyle Beraber Gözünü Avrupa'ya Dikti
Xiaomi, Avrupa genişlemesi öncesi etkileyici büyüme rakamlarını açıkladı!
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, ikinci çeyrekte gelirindeki %68.3'lük artış, şirketin planlanan Avrupa genişlemesi yönünde iyi bir adım atmasına neden oldu.
Akıllı telefon satışları %58.7 artışla 30.5 Milyar Yuan'a (26.86 Milyar TL) çıkarak, bir önceki yılki 26.88 milyar Yuan (23.67 Milyar Türk Lirası) rakamını 45.24 milyar Yuan (39.84 Milyar Türk Lirası) toplam gelire yükseltmiş oldu.
Xiaomi'nın başarısı, gelişmekte olan pazarlarda uygun fiyatlı akıllı telefonlar satmasına dayanıyor.
Xiaomi kendi açıkladığı sonuçlarda, özellikle Çin gibi marka konusunda hassas olmayan bir pazarda ve günümüzde en büyük üretici konumunda olan Hindistan gibi diğer ülkelerde giderek daha iyi bir performans gösterdiğini açıkladı. Gerçekten de, dönem için toplam gelir %152 oranında artmıştır.
Samsung, Huawei ve Apple'ın arkasında dünyanın dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, son zamanlarda pazar payını arttıran birkaç üreticiden biri. Bununla birlikte, özellikle kar payının nispeten düşük olduğu orta sınıf segmentinde kıran kırana bir rekabet var.
Xiaomi, yüksek kaliteli pazarlara genişlemeye ve kar marjını yükselmeye çalışıyor. Apple ve Samsung satışları düşüyor olsa da, amiral gemisi cihazlarındaki yüksek fiyatlar, bu iki devin gelirlerini korumasına yardımcı oluyor.
Yavuz Alp Şimşek
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