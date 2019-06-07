Xiaomi de Ekrana Entegre Kamerasını Gösterdi

Önce Oppo, şimdi de Xiaomi... Ekrana entegre kameralar gelmeye devam ediyor!.

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi de Ekrana Entegre Kamerasını Gösterdi

Akıllı telefon üreticileri, bir süredir kamerayı ekrandan kaldırmak için çalışıyor. İlk olarak çentiklerle ekranın içine daha fazla dahil edilen kameralar, alternatif olarak ekranın üzerinde pop-up şeklinde de karşımıza çıkmıştı. Ancak artık tamamen kamerasız ekranlara hazır olun; zira örnekler görünmeye başladı.

Kısa bir süre önce Oppo'dan gelen ekrana entegre kamera videosunu takiben bu kez de Xiaomi bir video paylaştı. Kendi twitter hesabından paylaşılan videoda, ön kameranın tamamen ekrana entegre hale geldiği, normal kullanımda hiç fark edilmediği açıkça görünüyor.

Muhtemelen teknoloji devlerinin bir sonraki amiral seviyesi akıllı telefonları böylesi kameralarla karşımıza çıkacak. Sonrasında da bu özellik artık standart hale gelecek.

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