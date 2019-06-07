Xiaomi de Ekrana Entegre Kamerasını Gösterdi
Önce Oppo, şimdi de Xiaomi... Ekrana entegre kameralar gelmeye devam ediyor!.
- Ercan Uğurlu
Akıllı telefon üreticileri, bir süredir kamerayı ekrandan kaldırmak için çalışıyor. İlk olarak çentiklerle ekranın içine daha fazla dahil edilen kameralar, alternatif olarak ekranın üzerinde pop-up şeklinde de karşımıza çıkmıştı. Ancak artık tamamen kamerasız ekranlara hazır olun; zira örnekler görünmeye başladı.
For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. ??
You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! ?? pic.twitter.com/FrqB6RiJaY— OPPO (@oppo) 3 Haziran 2019
Kısa bir süre önce Oppo'dan gelen ekrana entegre kamera videosunu takiben bu kez de Xiaomi bir video paylaştı. Kendi twitter hesabından paylaşılan videoda, ön kameranın tamamen ekrana entegre hale geldiği, normal kullanımda hiç fark edilmediği açıkça görünüyor.
Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) 3 Haziran 2019
Muhtemelen teknoloji devlerinin bir sonraki amiral seviyesi akıllı telefonları böylesi kameralarla karşımıza çıkacak. Sonrasında da bu özellik artık standart hale gelecek.
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