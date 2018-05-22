Xiaomi Ekran İçi Parmak İzi Sensörüne Odaklanıyor

Çinli cep devi, yeni telefonları için yüz tanıma teknolojisini bir kenara bırakıp, ekran içi parmak izi okuyucusu geliştiriyor!

Xiaomi Ekran İçi Parmak İzi Sensörüne Odaklanıyor

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