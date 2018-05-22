Xiaomi Ekran İçi Parmak İzi Sensörüne Odaklanıyor
Çinli cep devi, yeni telefonları için yüz tanıma teknolojisini bir kenara bırakıp, ekran içi parmak izi okuyucusu geliştiriyor!
Ekran içi parmak izi sensörleri olan telefonlarıyavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Ancak henüz büyük kitleler için tasarlanan dev amiral gemisi bir telefonda hiç kimse bu özelliği getiremedi. En son ortaya çıkan kısa tanıtım videosu, Xiaomi'nin bu teknolojiyi Samsung'dan önce bir amiral gemisine taşıyabileceğine işaret ediyor.
Çin sosyal ağ sitesi Weibo'da paylaşılan video, SlashLeaks tarafından fark edildi. Görüntüde telefonun ekran üzerindeki parmak izi ikonuna dokunarak açıldığı görülüyor. Daha önce gördüğümüz ekran içi parmak izi okuyucularını andıran bu videoda telefonun ekranında sensör yüzünden oluşan bir leke de görünmüyor.
Tahminlere göre bu teknoloji ile piyasaya sürülecek olan telefon Xiaomi Mi 8, ayrıca videoda görünen telefonunda bu olduğu söyleniyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama telefonun Asya bölgesinde bu ayın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Peki bu gerçek olabilir mi?
SlashLeaks'in güvenilirlik oranı %60, bu yüzden videoya biraz şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Böyle bir video çok kolay şekilde fabrikasyon edilebilir, sonuçta telefonun üst ve alt yarısı kadrajın dışında kalıyor.
Aslında an itibariyle bu teknolojinin son derece uygulanabilir olduğunu biliyoruz, ancak maliyet ve kullanışlılık açısından yüz tanıma teknolojilerinin daha ideal olması, ekran içi parmak izi okuyucularını gölgede bırakıyor. Ayrıca telefonun arka yüzünde ya da çerçevesinde bulunan parmak izi okuyucuları da gayet verimli çalışabiliyor.
Nokia 9'un da ekran içi parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi Mi 8 de piyasaya sürüldüğünde gerçekten ne kadar kullanışlı ve hesaplı bir çözüm sunduklarını hep birlikte göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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