Xiaomi'den jet açıklama geldi!

22 Eylül 2021'^de hakkında çıkan haberlere karşı Xiaomi jet bir açıklama gönderdi. Açıklamayı bilginize sunuyoruz:
BASIN AÇIKLAMASI
22 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlere ilişkin; Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir. Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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