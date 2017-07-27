Xiaomi Mi 5X Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Xiaomi, söz verdiği gibi, Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni telefonu Xiaomi Mi 5X'i tanıttı!
Xiaomi, son dönemde ülkemizde de adını fazlasıyla duyurmaya başladı. Geçtiğimiz sene Mi5 ile rakip amiral gemilerine iyi bir alternatif olarak dikkat çeken Xiaomi, bu yıl da Mi 6 ile fazlasıyla iddialı. Üst segmentte özellikle fiyat/performans konusunda iyi seçenekler sunan Xiaomi, bu defa da orta segment için yeni telefonunu tanıttı. Çin'de düzenlediği bir etkinlikte tanıttığı yeni modeli Mi 5X olarak adlandıran Xiaomi, telefonun fiyatını ise 1499 Çin Yuanı (222 Dolar civarı) olarak belirledi.
Xiaomi Mi 5X, özellikle tasarımıyla iPhone 7 Plus'a fazlasıyla benziyor. Beyaz, Rose Gold, altın ve siyah renk seçenekleriyle gelen Xiaomi Mi 5X, arka yüzünde bir parmak izi okuyucu bulunduruyor. Metalik bir gövdeden oluşan telefonun kalınlığı 7.3 mm. iPhone 7 Plus'takine benzer şekilde köşeye yerleştirilen çift kamerasıyla da dikkat çeken telefon, burada çift tonlu çift LED flaşa da yer veriyor.
Snapdragon 625 işlemciden güç alan Xiaomi Mi 5X,4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca 256 GB arttırılabilir hafıza desteği veren telefonda ekran 5.5 inç olarak konumlandırılmış. Ekran, Full HD çözünürlük sağlarken, 2.5D kesim kenarlarıyla kozmatik olarak da güzel görünüyor.
Android 7.1 Nougat işletim sistemi üzerine Xiaomi'nin son ROM'u olan MIUI 9 arayüzünü giyen telefon, ses yetenekleriyle de konuşulacak gibi görünüyor. Zira telefonda bağımsız ses amplifikatörü yer alıyor. DHS Audio Calibration Algorithm ses desteğinin yer aldığı telefonun ses performansını bizler de fazlasıyla merak ediyoruz doğrusu.
Xiaomi Mi 5X, 1 Ağustos'ta Çin'de satışta olacak. Ülkemizde de muhtemelen göreceğimiz telefonun fiyatı ise 222 Dolar civarında seyredecek. Tabii ki bize ne kadara gelir, orasını bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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