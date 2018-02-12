Xiaomi Mi 7 Ekran Görüntüsü Sızdı
Xiaomi Mi 7'den yeni sızan bilgiler, cihaz hakkında bilinmeyen detayları ortaya çıkardı!
Xiaomi yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonunu duyuracak, ama bu duyurunun kesin tarihi henüz belli değil. En başta Çinli telefon üreticisinin yeni telefonunu MWC'de duyurması bekleniyordu, ancak söylentilere göre marka Mi 7'nin duyurusunu daha sonraya saklayacak ve MWC'de Mi Mix 2'nin yeni bir sürümünü duyuracak.
Şimdiyse, Mi 7'e ait olduğu iddia edilen bir ekran görüntüsü, cihazın muhtemel donanım özellikleriyle ilgili bir çok detayı su yüzüne çıkarıyor. Görüntüye göre Mi 7, Snapdragon 845'ten gücünü alacak ve 4,480 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak. Diğer özellikleri arasında 8GB RAM, her biri 16 MP olan çift kamera sistemine ve 5.6-inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüklü bir ekran bulunuyor.
Ekran görüntüsüyle ilgili tutarsız olan tek gerçek, yeni MIUI 9 yerine telefonun MIUI 8.1.30'a sahip olması. Bunun sebebi cihaz için yeni bir arayüz geliştiriliyor olması olabilir, ancak her sızıntıda olduğu gibi buna da şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Xiaomi Mi 7'nin önümüzdeki bir kaç ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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