Xiaomi Mi 8 Lite İncelemesi

Akıllı telefon dünyasını piyasaya giriş yaptığı yıldan itibaren kasıp kavuran Xiaomi tanıttığı her telefonu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Mi 8 Lite telefon modeli ile büyük bir başarı elde eden Xiaomi kullanıcılara daha sonra da Lite modelini sunmuştu. Gerek donanım özellikleri gerekse tasarımı ile oldukça beğenilen model şirketin fanları tarafından beğenilirken, özellikleriyle de ilgi çekici bir model olmayı başarıyor.
Xiaomi Mi 8 Lite Tasarımı Nasıl?
Fiyat/performans ürünleri arasında en fazla tercih edilen akıllı telefonlardan Mi 8 Lite yenilikçi tasarımı ile oldukça güzel görünüyor. Diğer akıllı telefon markaları arasından tasarımı ile sıyrılan ve bu yenilikçi adımları oldukça sevilen Xiaomi tasarımı sayesinde pek çok "lite" rakibinden ayrılıyor.
156.4 mm uzunluğu ve 75.4 mm genişliği olan Xiaomi Mi 8 Lite modelin kalınlığı ise 7.5 mm olarak sunuluyor. Akıllı telefonun en çok sevilen özelliklerinden birisi olan arka kapak tasarımı bu boyutlarla birleşince güzel bir görünüm sunarken, özellikle degrade renk tasarımı sayesinde öne çıkmayı başarıyor. Arka yüzeyi tamamen cam olan telefon bu özelliği sayesinde daha canlı bir görünüm sağlıyor. Telefonun tasarımında eleştirilen tek nokta arka kısmının biraz fazla parmak izi tutması oluyor. Bu sorunu da ele alan Xiaomi telefon paketinin içerisinde sorunu önlemek için kılıf hediye ediyor.
Akıllı telefon çift kamera ile kullanıcılarını karşılıyor. Telefon arka kısmının sol üst tarafına yerleştirilmiş olan iki kameradan birisi 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Kameralardan bir diğeri ise 5 MP değerinde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Modelin kameralarında sevilen detaylardan birisi de 2'inci kameranın derinlik sensörü olarak da çalışıyor olabilmesi. Böylelikle yapılan çekimlerde renk doygunlukları başarılı bir şekilde sağlanmış oluyor ve en yakım çekimlerde de netlik ayarı iyi bir şekilde yapılabiliyor.
Xiaomi Mi 8 Lite Donanım Özellikleri Neler?
Xiaomi mi 8 Lite, bu segment için gayet uygun olarak kullanılan Snapdragon 660 işlemciden güç sağlıyor. Cihaz 4 GB RAM alanına sahip olurken, akıllı telefonun hafıza alanı da 64 GB'lık bir depolama alanı içeriyor. Bununla birlikle harici hafıza alanı, yani arttırılabilir depolama alanı girişi de (microSD kart) bulunuyor. microSD kart kullanarak telefon hafızası 256 GB alana kadar arttırabiliyor.
Sonuç
Xiaomi Mi 8 Lite, çıktığı dönem için önemli Lite modellerinden biri olsa da bugünün şartlarında değerlendirildiğinde kuşkusuz artık biraz eskimeye yüz tutmuş bir model. O dönem yenilikçi tasarımı ile dikkat çekiyor ve performansıyla da ideal modellerinden biri idi. Bugün bile halen giriş seviyesi lite model arayışında olan kullanıcıların beğenisini kazanabilir.
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