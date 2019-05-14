Xiaomi Mi 9 İnceleme

Xiaomi Mi 9'u tüm yönleriyle kullandık, etraflıca değerlendirdik ve Galaxy S10+ ve P30 Pro ile karşılaştırdık. İşte Xiaomi Mi 9 incelemesi...

14 Mayıs 2019 01:30

Ercan Uğurlu