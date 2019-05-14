Xiaomi Mi 9 İnceleme
Xiaomi Mi 9'u tüm yönleriyle kullandık, etraflıca değerlendirdik ve Galaxy S10+ ve P30 Pro ile karşılaştırdık. İşte Xiaomi Mi 9 incelemesi...
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce ülkemizde tanıtılan ve bizim de ilk elden ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz Xiaomi Mi 9, elimize ulaştı ve bir süredir kullanıyoruz. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeliyle şu an 4999 TL fiyatla bulunabilen Xiaomi Mi 9, sahip olduğu özelliklerle şu an 7 bin TL üzeri fiyatla bulunabilen Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro gibi modellere iyi bir alternatif oluyor. Peki, performans testlerinde nerede duruyor, ne gibi özellikler sunuyor; şimdi adım adım değerlendirmeye başlayalım.
Xiaomi Mi 9 Tasarımı Nasıl?
Xiaomi Mi 9, tasarımıyla yeni dönem akıllı telefonlar arasında kendine iyi bir yer buluyor. İnce kenar çerçeveli ekranı, cam malzemeye sahip arka paneli, alüminyum çerçevesi ile güzel görünen Xiaomi Mi 9, kalınlık ve ağırlık bakımından da Galaxy S10+ ve P30 Pro'dan nispeten daha avantajlı.
Xiaomi Mi 9, 173 gram ağırlığıyla diğer iki modelden daha hafif olurken, 7.6 mm'lik kalınlığıyla da daha ince duruyor. Telefon arka kenarlardan yuvarlatılmış hatlarıyla rahat kavranıyor ve eğer okyanus mavisi ile menekşe renklerini tercih ederseniz, yarattığı holografik etki ile rengiyle gayet çekici görünüyor. Telefonun tanıtımında o modelleri görmüştük, ancak elimizdeki siyah renkli modeliyle olduğu için, bu renkte pek belli olmuyor.
Arka yüzde 3'lü kamera dizilimini bulunduran telefon, kamera çıkıntısı sebebiyle masa üzerine koyduğunuzda biraz dengesiz duruyor. Kameraların çizilmesinden endişe duyanlar için söyleyelim: Xiaomi, kameralarda safir cam malzeme kullanmış. Bu sayede kameralar çizilmelere karşı direnç kazanıyor. Yine telefonun ekranının da Gorilla Glass 6 ile korunduğu bilgisini verelim. Arka yüzeyde ise Gorilla Glass 5 tercih edilmiş.
Çevresinde Ne Var Ne Yok?
Cihazın çevresine konumlandırılan tuşların erişimleri kolay. Sağ tarafta ses ve güç butonlarını bulunduran Xiaomi Mi 9, sol yanda ise Google Asistan tuşuna yer veriyor. Bu tuşa basarak asistana hızlıca erişebiliyorsunuz.
Telefonun sol kenarında SIM kart çekmecesi mevcut. Mi 9, çift SIM kart destekli bir model, ancak ne yazık ki microSD kart desteği göstermiyor. Bunun olmaması, rakiplere kıyasla ciddi bir eksiklik. Öte yandan yine 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması da öyle keza. Bir diğer eksi ise, telefonda stereo hoparlörün bulunmaması. Alt kenara tek hoparlör yerleştirilmiş. Bu da özellikle oyun oynarken sesi elinizle engellemenize sebep olabiliyor. Hoparlör tek olarak yerleştirilmiş fakat ses çıkış gücünün yüksek olduğunu söyleyelim. Yine de stereo kalitesinden yoksun elbette.
Yine hoparlörün yanında USB-C portu yer alırken, telefonun kablosuz bağlantıları arasında ise 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth 5 desteğinin yer aldığını da söylemek lazım.
Damla Çentikli Büyük Ekran
Xiaomi Mi 9, 6.39 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi. 2340x1080 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten bu ekran, Super AMOLED panel kullanıyor ve gayet güzel bir görüntü üretiyor. Parlaklığı ve renk doygunluğuyla rakipleri arasında sırıtmıyor, öte yandan piksel yoğunluğu ile de P30 Pro'dan daha yüksek değer sunuyor. Xiaomi Mi 9'un ekranı 403 ppi seviyesinde. Öte yandan yüzde 85 ekran gövde oranı sağlanmış. Ekran kenar çerçevelerin oldukça ince tutulduğu telefonda, sadece üstte bir damla çentik görüyoruz. Bununla beraber 19.5:9 görüntü oranı yakalanıyor.
Bu arada Mi 9'da ekranın altına parmak izi sensörünün entegre edildiğini de söyleyelim. Bu alan, şu ana kadar gördüklerimiz arasında en hızlı çalışan sensörlerden biri. Öte yandan yine telefonda benzer hızda çalışan bir yüz tanıma özelliği de yer alıyor. Yaptığımız denemelere göre, yüz tanımanın loş ışık altında da hızlı çalıştığını söyleyebiliriz.
Android 9 İşletim Sistemi
Xiaomi Mi 9, Android 9 işletim sistemini kullanıyor. Arayüz olarak da Xiaomi'nin MIUI adını verdiği kendi yazılımını görüyoruz. MIUI 10.2 sürümünü kullanan telefon, akıcı bir kullanım sağlıyor. Gerek uygulamalar arasında gerek ekranlar arasında jet hızında dolaşabiliyorsunuz.
Arayüz, sade tasarlanmış. Eğer daha önce Xiaomi kullanmadıysanız pek karmaşık gelmeyecek , kolay alışacaksınız. Ancak arabirimde herhangi bir menü sistemi yok. Diğer telefonlardan alıştığımız gibi ekranı aşağıdan yukarı kaydırdığınızda, tüm uygulamalara değil, Google arama sayfasına gidiyorsunuz. Yani uygulama çekmecesini ararsanız bulamayacağınızı da söyleyelim. Yüklediğiniz tüm uygulamalar arayüzün ekranlarına yerleşiyor. Xiaomi, bir güncelleme ile uygulama çekmecesini getirse fena olmaz.
Xiaomi Mi 9 Özellikleri Neler ve Performansı Nasıl
Xiaomi Mi 9, amiral gemisi statüsünde bir model. Snapdragon 855 işlemciden güç sağlayan telefon, 8 çekirdekli yapıda işlemcisiyle performanslı çalışıyor. 2.84 GHz frekansında çalışan 1 performans çekirdeğinin yanında 2.42 GHz frekanslı 3 Kyro 485 çekirdeği bulunduran Snapdragon 855, diğer 4 çekirdeğiyle ise 1.8 GHz frekansla verimliliğe odaklanıyor.
Elimizdeki Mi 9 mideli 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Grafik işlemci olarak Adreno 640 gördüğümüz telefonda, batarya kapasitesi de 3300 mAh olarak tercih edilmiş. Peki, bu teknik kadro ışığında Xiaomi Mi 9 nasıl performans sergiliyor?
İncelediğimiz tüm telefonlara yaptığımız testleri Xiaomi Mi 9 için de uyguladık. Bunlardan önce AnTuTu Benchmark'a baktığımızda, Mi 9'un bu testten tam 375720 puan topladığını görüyoruz. Bu skorla yaklaşık 8 bin TL'lik rakiplerini açık ara geride bırakan Mi 9, bu anlamda fiyat/performans grafiğinde önemli bir avantaj yakalıyor.
Bir diğer sentetik test olan GeekBench'e geldiğimizde, burada tek çekirdek skoruyla 3511 puan toplayan Mi 9, çoklu çekirdek performansıyla ise 10983 puanı yakalıyor. Bu değerlerle de diğer telefon modelleriyle kıyasladığımızda, Mi 9'un tek çekirdek skoruyla Huawei P30 Pro'nun önünde, Galaxy S10 Plus'ın ise gerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat GeekBench çoklu çekirdek tablosunda Mi 9 yine adeta coşuyor ve liste başına yerleşiyor.
Xiaomi Mi 9'un gösterdiği bu sentetik test performansı, genel çalışma performansına da yansıyor elbette. Kullandığımız süre içerisinde çok sayıda uygulama ve oyunda değerlendirdiğimiz telefon, özellikle oyun performansıyla fazla tatmin edici. PUBG olsun, Fortnite olsun veya Asphalt 9 olsun, üst seviye grafik detaylarında akıcı bir oyun deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Buna Mi 9'un parlak ve kontrastıyla dengeli suran AMOLED ekranını da ekleyince, gayet keyif alıyorsunuz. Yine aynı keyfi film seyirlerinde de alacağınızı temin edebiliriz.
Peki, telefon ısınıyor mu? Xiaomi Mi 9'a stres testi uyguladık ve bunun sonunda, telefonun elde tutarken sıcaklığının hissedilir ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Yüksek değerli oyunlarda da aynı şekilde keza. Fakat rahatsız edici şekilde ısınmadığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde performansta herhangi bir kayıp gözlemlemediğimizi de belirtelim.
Xiaomi Mi 9 test sonuçlarını, karşılaştırma tablolarını ve oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Xiaomi Mi 9 Pil Performansı
Xiaomi Mi 9'un pil performansı ise daha iyi olabilirdi kanaatindeyiz. Telefonda 3300 mAh kapasitesinde bir batarya kullanılmış demiştik. 1 saatlik ılımlı kullanımda bu pil oranı yüzde 10 ila yüzde 20 arasında düşüyor.
Öte yandan klasikleşmiş 90 dakikalık Full HD video testimizde de Mi 9'un bu süre sonunda yüzde 15'lik bir kayıp yaşadığını gördük. Aynı testte Huawei P30 Pro, yüzde 7'lik bir kayıp yaşamıştı. Bu anlamda Mi 9'un pil performansı beklediğimiz gibi çıkmadı doğrusu.
Şarj konusuna bakarsak, telefonda 27W'lık hızlı şarj desteğinin olduğunu görüyoruz. Cihazı kendi adaptörü ile şarj ettiğinizde, yalnızca 45 dakika içinde yüzde 90'ını doldurabiliyorsunuz ki bu gayet tatmin edici.
Yine öte yandan Mi 9'da tam 20W'lık kablosuz şarj desteği de yer alıyor. Galaxy S10 Plus ve P30 Pro'da 15W'lık kablosuz şarj desteği bulunduğunu da hatırlatalım.
Xiaomi Mi 9 Kameraları
Kamera, Xiaomi Mi 9'un en önemli özelliklerinden biri ve telefonun en güçlü parçaları arasında.
Arka yüzde 3'lü kamera dizilimini bulunduran telefon, burada tam 48 MP ölçüsünde bir ana kamera kullanıyor. Ana kamera f/1.9 diyaframa sahip ve 27 mm ölçüsünde geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Lazer ve faz algılamalı otofokusun bulunduğu ana kameranın yanında ultra geniş açılı 16 MP ölçüsünde ikinci bir kamera daha yer alıyor. Bu kamera ile de 117 derecelik fotoğraflar çekilebiliyor.
Üçüncü kamera ise 12 MP ölçüsünde telefoto olarak bulunuyor. Bu kamera yoluyla 2x optik zum yapabiliyorsunuz.
Mi 9'un kamera yetenekleri bir hayli geniş. Arayüzde de bunlar güzel şekilde elinizin altına getirilmiş. Burada Fotoğraf sekmesinde, 1x ve 2x optik zum arasında geçebileceğiniz gibi, yanda yer alan ikona tıklayarak ultra geniş açılı fotoğrafa geçebiliyorsunuz. Makro çekim yapmak için ise, üstteki sekmeyi kullanmanız gerekiyor.
Yine arayüzde Gece çekim modu bulunuyor. Bu modda yaptığınız çekimlerde fotoğraf optimize edilerek karşınıza çıkıyor. Fakat yine de gece modunda yapılan çekimleri pek etkileyici bulmadığımızı söyleyelim. Renkler iyi duruyor, fakat detaylar kayıp. Bu arada telefonun arkasına çift tonlu çift LED flaşın yer aldığı bilgisini de verelim.
Mi 9, kamerasında yapay zeka desteği de gösteriyor. Üstte yer alan AI ikonuna tıkladığınızda devreye giren bu sistem ile sahneye uygun otomatik optimize edilmiş fotoğraflar çekiliyor. Yine pek tabii telefonda portre modu da var ve bununla alan derinlikli fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
48 MP'lik kamera ile çektiğiniz fotoğraflar için küçük bir ipucu: Xiaomi, 48 MP için ayrı bir alan sunmuş ve bu kamera ile yaptığınız çekimlere varsayılan olarak "48 MP ile çekilmiştir" gibi bir filigran ekleniyor. Dilerseniz bu filigranı kamera ayarlarından kaldırabiliyorsunuz.
Arka kameralara ilişkin önemli bir diğer bilgi de, telefonun 4K/60 kare video kaydedebildiği olacak. Bu yetenek Huawei P30 Pro'da yer almıyordu bildiğiniz gibi.
Mi 9 ile çektiğimiz fotoğraflara geçmeden önce, ön kameradan da kısaca bahsedelim. Xiaomi Mi 9'un ön kamerası 20 MP ölçüsünde ve f/2.0 diyaframa sahip. HDR destekli olan ön kamera ile Full HD/30 kare video kaydı yapılabiliyor ve portre fotoğraflar çekilebiliyor. Bu arada ön kameradayken kamera arayüzündeki menülerin sadeleşmemesinin bir eksiklik olduğunu da belirtmek lazım. Ön kameraya geçtiğinizde, ekrandaki modlar arasında video, kısa video, fotoğraf ve portre dışındaki diğer seçenekler arka kameraya ait. Bunların bu ekranda bulunması kafa karıştırabiliyor. Xiomi'nin yine bunu da bizce bir güncelleme ile düzeltmesi gerekli.
Xiaomi Mi 9'la yaptığımız fotoğraflar gayet renkli, detaylı ve canlıydı. Bu anlamda iyi kameralı bir akıllı telefon isteyenler, Mi 9'dan pişman olmayacaklardır. Şimdi sizlerle Mi 9 ile çektiğimiz fotoğrafları da bir arada paylaşalım.
Xiaomi Mi 9 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Xiaomi Mi 9'un çok yönlü bir akıllı telefon olduğunu ve telefondan üst seviye beklenti içinde olanların bu beklentisini karşılayabileceğini söyleyebiliriz. Öte yandan bunu önemli rakiplerinden yaklaşık 2 bin 500 TL'lik fiyat avantajı ile başarabilmesi de önemli bir artı oluyor. Telefonun pil ömrü biraz daha iyi olsa yıldızlaşması gayet mümkün olabilirmiş diyebiliriz. Bu anlamda amiral statüsünde iyi bir fiyat/performans cihazı arayanlar Mi 9'u tercih edebilirler. Xiaomi Mi 9'u şu an 4999 TL fiyatla bulabildiğinizi de söyleyelim.
CHIP Online Notu: %90
Artılar
+ Liste başı performans
+ Rakiplerine oranla fiyat avantajı
+ Super AMOLED ekran
+ Etkileyici kamera kurulumu
+ Hızlı şarj & hızlı kablosuz şarj
+ Hızlı çalışan parmak izi sensörü ve yüz tanıma
+ 1080p@60fps video kaydı
Eksiler
- microSD kart ve 3.5 mm jak yok
- Stereo hoparlör bulunmuyor
- Pil performansı daha iyi olabilirdi
- Çabuk ısınıyor
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