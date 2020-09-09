Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Türkiye fiyatı belli oldu

Elektrikli scooter satışları hem ülkemizde hem dünyada oldukça fazla arttı. Markanın Türkiye'de satışta olan başka bir elektrikli scooter modeli de var. Xiaomi Mijia M365 isimli bu aracın ardından tüketicilere yeni bir alternatif Xiaomi Mi Electric Scooter 1S sunuldu.
Hızınıza hız katacak yeni yol arkadaşınıza bir merhaba deyin! ?? #MiElektrikliScooter1S pic.twitter.com/4ELezJYmes— Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) September 8, 2020
XİAOMİ Mİ ELECTRİC SCOOTER 1S ÖZELLİKLERİ
Yeni Xiaomi elektrikli scooter 30 kilometre menzile sahip olması, 25 km/s maksimum hıza ulaşması ve 250W motoru ile öne çıkıyor. Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, yüzde 14 eğim tırmanma yeteneğine de sahip.
Xiaomi Mi Electric Scooter 1S; 12,5 kilogram ağırlığa, 100 kilogram taşıma kapasitesine ve taşıma kolaylığı için katlanabilir bir yapıya sahip.
Türkiye'de satışa yeni sunulan Xiaomi elektrikli scooter aynı zamanda; mevcut hızınızı, şarj durumunu, diğer sürüş bilgilerinizi ve bazı kontrolleri sağlayabildiğiniz LCD bir ekranı da bünyesinde barındırıyor.
XİAOMİ Mİ ELECTRİC SCOOTER 1S FİYATI NE KADAR?
Xiaomi Mi 1S elektrikli scooter fiyatı 5.099 TL olarak açıklandı. Ancak ürün bazı çevrim içi mağazalarda daha uygun fiyatlarda bulunabiliyor. Aracın önceki versiyonu olan Xiaomi Mijia M365 ise şu anda 3.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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