Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Türkiye fiyatı belli oldu

Son zamanlarda elektrikli scooter çok fazla tercih edilmeye başladı. Çinli şirket Xiaomi de Türkiye'de Xiaomi Mi 1S elektrikli scooter modelini resmi olarak satmaya başladı. Kolay katlanabilir sisteme sahip olan Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Türkiye fiyatı ne kadar?