Xiaomi Mi Max 3, Dev Ekranla Gelecek

Yeni gelen bilgilere göre Xiaomi Mi Max 3, tablet boyutlarında bir ekrana sahip olabilir!

Xiaomi Mi Max 3, dev ekranla gelecek

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