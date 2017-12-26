Xiaomi Mi Max 3, Dev Ekranla Gelecek
Yeni gelen bilgilere göre Xiaomi Mi Max 3, tablet boyutlarında bir ekrana sahip olabilir!
Xiaomi, ülkemizde adını duyurmaya devam ediyor. Şimdilik ithalatçı firmalar tarafından satın alınabilen ürünleri, fiyat çizgisiyle de ilgi görüyor. Amiral seviyesindeki akıllı telefonu Mi 6 ile de beğeni kazanan Xiaomi, yeni modeli Mi Max 3 akıllı telefonuyla da ilgi görecek gibi. Özellikle "maksimum" boyutlu ekranıyla, akıllı telefonda geniş ekran arayanların beklediği model olabilir.
Xiaomi Mi Max 3, bahsedilene göre tam 7 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak. Böylece onun için phablet'ten fazlası demek mümkün. Ancak seriyi takip edenler hatırlayacaklar ki, Mi Max ve Mi Max 2, 6.44 inç boyutunda ekranla gelmişlerdi. Bu kez Xiaomi ekran boyutunda bir adım ileriye gitmeyi düşünüyor anlaşılan.
Mi Max 3, 7 inç boyutundaki ekranıyla bize 18:9 görüntü oranı sunacak. Ayrıca telefonda parmak izi sensörü yer alacak. Kamera noktasında da çift lens dizilimine sahip akıllı telefonlardan biri olacak. 5500 mAh kapasitesinde bir batarya bulundurması beklenen telefon için, iki farklı versiyon sunulacak. Bunlardan birinin Snapdragon 630 yonga setiyle gelmesi beklenirken, bir diğeri Snapdragon 660 yonga setine sahip olacak. Mi Max 3'ün diğer özellikleri ise şu an için bilinmiyor; geri kalanı için bekleyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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