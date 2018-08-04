Xiaomi Mi MIX 3 önümüzdeki ay tanıtılabilir

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar