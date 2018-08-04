Xiaomi Mi MIX 3 önümüzdeki ay tanıtılabilir
Xiaomi Mi MIX 3 önümüzdeki ay kadar kısa bir zaman içerisinde tanıtılabilir!
Uzun zamandır beklenen Mi MIX 3 için artık elimizde bir çıkış tarihi var. Telefon, önümüzdeki ayın başları kadar kısa bir süre içerisinde duyurulması mümkün olabilir.
AndroidPure, iddia edilen bir yayım tanıtımını ele geçirmeyi başardı ancak gerçek olup olmadığını doğrulayabilmiş değil. Resimde, henüz duyurulmamış akıllı telefonun alt yarısı 15 Eylül tarihi ile beraber görülebiliyor.
Telefonun özellikleri konusunda şu ana kadar pek fazla şey ortaya çıkmış olmasa da, çeşitli sızıntılarla akıllı telefonun birkaç görüntüsünü gördük. Tanıtım görüntüsü, akıllı telefonun kaçak resimleriyle örtüşüyor ve önceki modele kıyasla çok daha ince bir alt çıkıntı gösteriliyor.
Geçtiğimiz ayın sonunda, mevcut Xiaomi cihazlarına MIUI 10'u yükleyen Çin'deki bazı kullanıcılar, henüz duyurulmamış bir telefonun iki görüntüsüne rastlayınca şaşırmışlardı. Bazıları, bu görüntülerin AI'ye adanmış fiziksel bir düğmenin dahil edilmesini gösteren Mi MIX 3 olduğuna inanıyordu. Bu özellik daha önce diğer Xiaomi akıllı telefonlarda görülmemişti.
Eğer tanıtım resmi doğruysa, telefonun tüm ayrıntılarını almak için muhtemelen daha fazla beklememiz gerekmeyecek
Levent Öztürk
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