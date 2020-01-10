Xiaomi Mi Note 10 İnceleme

Akıllı telefon pazarında son dönemde Çin menşeli şirketlerin sergilediği atağı hep birlikte yakından takip ediyoruz. Türkiye pazarına da büyük ilgi gösteren bu şirketler arasında elbette ilk sıraya Huawei'yi yerleştirmek gerekiyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'de hatrı sayılır bir kullanıcıya erişen Huawei'nin arkasında ise Xiaomi, Honor ve OPPO gibi markalar yine ülkemizde popüler Çin menşeli markalar. Bugün bu markalardan Xiaomi bir kez daha konuğumuz oluyor.
Kısa bir süre önce Redmi Note 8 Pro modelini incelediğimiz Xiaomi, o modeliyle gerçekten harika bir işe imza atmıştı ki detaylı incelememizde de bundan sizlere bahsetmiştik. Bu kez ise şirketin yeni bir modeli olan Mi Note 10 elimizde. Bu incelememizde Mi Note 10'a yakından bakacak, tüm detaylarıyla değerlendireceğiz.
Mi Note 10, Xiaomi'nin geçtiğimiz kasım ayında tanıttığı yeni telefon modeli oluyor. Kilit özellikleriyle premium tasarımı, yeni Snapdragon 730G işlemcisi, geniş bataryası, AMOLED ekranı ve ana kamerası 108 MP olan toplam 5 arka kameralı yapısıyla dikkat çeken Mi Note 10'u şimdi tüm detaylarıyla incelemeye başlayalım. İlk olarak elbette tasarımla sözü açalım.
Xiaomi Mi Note 10 Tasarım Detayları
Mi Note 10, tasarımıyla premium modellerden biri. Cam malzemeli yapının benimsendiği telefonda, gövde önden ve arkadan kavisli hatlara sahip. Gorilla Glass 5 ile korumalı büyük ekran ve hemen üzerindeki damla çentiğin dikkat çektiği telefonda, oldukça geniş bir ekran görünürlüğü sağlanıyor. Telefonun ekran gövde oranı ise yüzde 87'nin üzerinde.
Telefonun çerçevesi alüminyum malzemeden oluşuyor. Böylece verdiği his kadar kendisi de sağlam olan gövde, olur da çizilirse diye endişelenenler için kutu içeriğinde bir kılıf ile giydirilebiliyor.
Elimizde siyah renkli modeliyle bulunan telefon, elbette farklı renk seçeneklerine de sahip. Mi Note 10'u beyaz ve yeşil gibi diğer renklerle de tercih edebiliyorsunuz.
Telefonun çevresine baktığımızda, sağ tarafta güç ve ses butonları ile SIM kart çekmecesinin yer aldığını görüyoruz. Elimizdeki çift SIM kartlı bir model. Ancak Mi Note 10, microSD kart desteği göstermiyor. Yani bu telefonu alacak olanların, hafızayı fiziksel olarak arttıramayacaklarını bilmeleri gerekiyor.
Mi Note 10'un alt kenarında sırasıyla 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu, mikrofon ve hoparlör mazgalı bulunuyor. Standart kulaklık girişinin yer alması önemli bir artı. Ancak telefonda stereo hoparlör bulunmuyor. Tek hoparlör çıkışı iyi ses sağlıyor, ancak elbette stereo hoparlörün yerini tutmuyor.
Telefonun arka tarafında, kenarda detaylarından az sonra bahsedeğimiz kameralar yer alıyor. Bunlardan 3'ü özel bir alana yerleştirilmiş ve gövdeden hatrı sayılır ölçüde bir çıkıntı yaratıyor. Öyle ki telefonu masaya koyduğunuzda parmağınızla diğer köşeye bastırdığınızda dengesizliği görebiliyorsunuz. Bu kimilerinin hoşuna gitmeyebilir.
Bunun dışında arka tarafta köşede Xiaomi logosu yer alırken, ön tarafta da damla çentik dışında başka bir detay bulunmuyor.
Son olarak telefonun üst kenarında ikincil mikrofon yuvasının hemen yanında bir kızılötesi sensörün yer aldığını da söyleyelim.
Xiaomi Mi Note 10 Ekranı Nasıl Görünüyor?
Xiaomi Mi Note 10, büyükçe bir ekrana sahip demiştik. 19.5:9 görüntüleme oranının yakalandığı ekran, 6.47 inç boyutunda. AMOLED panelin tercih edildiği telefonda, 399 ppi piksel yoğunluğu ve 1080x2340 piksel çözünürlük yer alıyor.
Ölçümümüze göre 627 nit parlaklığa erişebilen Mi Note 10, böylece ekranıyla gerçekten parlak bir model oluyor. Bu parlaklık oranı, güneşli havalarda ekran görünürlüğü için gayet yeterli. Öte yandan AMOLED panelin sağladığı kontrast ve renk derinliği de muazzam. DCI-P3 renk gamutunun yüzde 100'ünün kapsandığı ekranda, sRGB renk gamutunun da yüzde 157'si kapsanıyor. Öte yandan HDR10 desteği de mevcut. Tüm bunlarla beraber bu ekranda görüntülediğiniz her şeyden memnun kalacaksınız diyebiliriz. İster YouTube ve Netflix üzerinden film izleyin, ister oyun oynayın, ekran fazlasıyla zengin görünecek.
Hazır ekrandan bahsetmişken, ekranın ayarlarına da değinelim. Telefonun ekranına ilişkin çok sayıda ayarı yapabiliyorsunuz. Öncelikle üst çekmecedeki hızlı ayar menüsünden karanlık modu hızlıca aktifleştirmeniz mümkün olduğundan bahsedelim. Ekran ayarlarında ise, okuma modunu aktifleştirebilir, ekranın renk şemasını değiştirebilirsiniz. Renk şemasını doygun ve standart olarak belirleyebileceğiniz gibi, renk paleti ile kendiniz de şekillendirebilirsiniz.
Yine burada ekranın çentiğini gizleyebileceğiniz, daha doğrusu çentiğin yanlarını siyah şeritle doldurabileceğiniz ayarı da göreceksiniz.
Mi Note 10'da parmak izi sensörü de ekrana entegre olarak yer alıyor. İlk tanılama yaparken biraz ağır davranarak parmak izinizi tam anlamıyla tarayan sensör, sonrasında gayet hızlı şekilde çalışıyor. Bulunduğu yer ile de başparmak erişimine kolay bulduğumuz sensör, ekran kapalı olduğu durumlarda, telefonu elinize aldığınızda ışığı yanarak yerini belli ediyor. Bu arada telefonda bir yüz tanıma özelliği de mevcut. Bunu da yine güvenlik ayarlarından yüzünüzü taratarak aktifleştirebiliyorsunuz.
Xiaomi Mi Note 10 İşletim Sistemi Özellikleri
Mi Note 10'da Android 9 işletim sistemi hazır bulunuyor, ancak Android 10 güncellemesi alacağını söyleyelim. Arayüz olarak da yine Xiaomi'nin diğer modellerinde olduğu gibi MIUI yazılımını kullanan telefonda, MIUI 11 sürümü yer alıyor.
İlk kez kullanacaklar bu arayüze ilk etapta yabancılık çekecekler ancak kısa süre içinde çözeceklerdir kanaatindeyiz. Sade ve geniş seçenekler sunan arayüzüyle akıcı bir çalışma temposu sağlayan Mi Note 10, bazı uygulamalarla yüklü olarak geliyor. ShareMe, Mi Community gibi uygulamaların yanında birkaç tane daha ve ayrıca 4 oyunla gelen telefonda, bunları dilerseniz silebiliyorsunuz.
İşletim sisteminde, üst barda söylediğimiz gibi geniş bir hızlı ayar menüsü yer alıyor. Bu alanı kullanarak hızlıca ekran görüntüsü ve ekran videosu alabilir, yine söylediğimiz gibi telefonu karanlık moda taşıyabilir, diğer cihazlara bağlanma seçeneklerine erişebilir, GPS, okuma modu, pil tasarrufu, NFC gibi ayarları açabilirsiniz.
Telefonun ayarlar sekmesinde yine çok sayıda seçeneğe erişebiliyorsunuz. Burada, Özel Özellikler adında bir bölüm de yer alıyor. Burada son dönemde pek çok telefonda gördüğümüz gibi bir oyun alanı bulunduran Mi Note 10'da, Game Turbo olarak isimlendirilen bu bölüme oyunlarınızı ekleyerek performans artışı sağlayabiliyor, optimize edebiliyorsunuz. Yine bu Özel Özellikler menüsünden telefona güvenlik olarak ikincil bir alan da ekleyebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi, arayüz içinde çok sayıda seçenek var, bunları araştırmaksa size kalıyor. Ancak şunu da söyleyelim:
Özellikle "Xiaomi telefonlarda geliştirici modu nasıl açılır?" şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Diğer Xiaomi telefonlarda da olduğu gibi Mi Note 10'da da geliştirici modunu açmak için, Telefon Hakkında kısmında bulunan "MIUI sürümü" bölümüne birkaç kez dokunmanız gerekiyor. Ardından geliştirici modu açılıyor ve üst menüde yer alan Ek Ayarlar kısmında görünür hale geliyor. Bunu da söyledikten sonra şimdi Mi Note 10'un teknik kadrosuna ve performansına göz atalım.
Xiaomi Mi Note 10 Özellikleri Neler, Performansı Nasıl?
Xiaomi Mi Note 10, Qualcomm'un yeni orta segment işlemcisi ile geliyor. 8 nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon 730G mobil işlemci kullanan telefon, oyunlar için optimize edilmiş durumda ve son dönemin amiral gemisi akıllı telefon modellerine yakın bir güç sergiliyor.
İşlemcinin teknik detaylarına baktığımızda, 8 çekirdekli yapıda olduğunu söyleyebiliriz. 2 adet 2.2 GHz Kryo 470 Gold ve 6 adet verimlilik odaklı 1.8 GHz Kryo 470 Silver çekirdekten güç sağlanan telefonda, yüzde 35 oranında performans, yüzde 25 oranında GPU beklentisi karşılanıyor.
Kağıt üzerindeki verilere baktığımızda da bunu nispeten görebiliyoruz. Zira Xiaomi Mi Note 10, performans bakımından geçtiğimiz yılın amiral gemisi Snapdragon 845 işlemcili HTC U12+'tan, Exynos 9810'lu Samsung Galaxy S9 Plus'tan ve yine Snapdragon 845'li LG G7 ThinQ'dan daha iyi bir yer alıyor.
Tabloda Huawei P30, Huawei P30 Pro ve Honor 20'ye de yakın duran Mi Note 10, Xiaomi'nin bir diğer yıldızı Redmi Note 8 Pro'nun ise gerisinde kalıyor. Burada Note 8 Pro'da yer alan işlemciye de parantez açmamız gerek. Note 8 Pro'da, Snapdragon 730 yonga setlerinden yaklaşık 3 ay kadar sonra tanıtılan Mediatek Helio G90T işlemci yer alıyor ve bu işlemci verimlilik çekirdekleriyle Snapdragon 730G'den bir tık daha yüksek frekansta çalışıyor. Buna bağlı olarak da olsa gerek, performans tablolarında Redmi Note 8 Pro, daha yüksek değere ulaşmış görünüyor. Fiyat olarak da Mi Note 10'un yarısı kadar olması, Redmi Note 8 Pro'yu bir kez daha önemli bir model yapıyor doğrusu.
Tekrar Mi Note 10'a dönecek olursak, telefonun AnTuTu Benchmark testinden 264838 puan topladığını söyleyelim. Pro modelinde 8 GB RAM bulunduran telefon, elimizdeki Note 10 modeli olarak ise 6 GB RAM içeriyor. Telefonun depolama alanı da 128 GB olara yer alıyor. Bu noktada hafızayı microSD kart yoluyla arttıramadığımızı da tekrar hatırlatalım.
Telefonun oyun performansına baktığımızda, hem Call of Duty Modern Warfare, hem PUBG oynadığımız senaryolarda, üst seviye grafik ayarlarında gayet akıcı bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebiliriz. Böylece yeni nesil oyunlarda da bu cihazda sorun yaşamayacaksınız.
Son olarak telefonun teknik kadrosuna ilave olarak 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC ve aptX HD desteği bulunduğunu belirtelim ve bataryasının da tam 5260 mAh olduğunu söyleyerek şimdi Mi Note 10'un pil performansına ilişkin notlarımıza geçelim.
Xiaomi Mi Note 10 Pil Performansı
Xiaomi Mi Note 10, devasa bataryaya sahip bir telefon oluyor. 5260 mAh kapasitesiyle en büyük bataryalı akıllı telefonlar arasına giren Mi Note 10, zaten bunu aslında ağırlığı ve kalınlığıyla da belli ediyor. Zira her ne kadar kenarlardan yuvarlatılmış olsa da, telefonun kalınlığı 9.7 mm ve ağırlığı da tam 208 gram. Bu değerlerle kalın ve ağır bir telefon olan Note 10, pil performansıyla ise bunun karşılığını sağlıyor.
Gündelik kullanımınızda çok rahat edeceğiniz bir telefon olacak olan Mi Note 10, 2 günlük pil ömrü vadediyor. Performans gerektiren karışık kullanımlarınızda da günü rahat çıkartabiliyorsunuz.
4G üzerinden mobil veriye bağlı olduğumuz ve orta parlaklıkta telefonun ekran açık kalma süresi 13 saat 5 dakika olarak karşımıza çıkarken, film izlediğimiz senaryoda da 12 saatin üzerinde performans gösterdi. Wi-Fi'ya bağlı senaryoda ve ekran parlaklığı tamamen açık olan bu 90 dakikalık Full HD video testimizde, yüzde 12 oranında kayıp yaşayan telefon, kabaca 12 saatin üzerinde sonuç üretebiliyor.
Telefonun oyun noktasında ise, Call of Duty Modern Warfare'de 30 dakikada yüzde 10 şarj tükettiğini, yine PUBG'de de 30 dakikada yüzde 15 şarj kaybettiğini bu noktada söyleyelim. Yine kabaca bir hesapla bu telefonla tam ekran parlaklığında 3 ila 5 saat arası aralıksız oyun oynayabiliyorsunuz. Ekran ışığını kısarak daha fazlasına da erişmeniz mümkün. Mi Note 10'u bu açından da kıyaslarsak, pil performansıyla pek çok muadilinden daha iyi sonuç ürettiğini söyleyebiliriz.
Bu arada pilini daha idareli kullanmak için pil tasarruf modlarından da faydalanarak süreyi uzatabilirsiniz tabii ki.
Peki, Mi Note 10'un bataryası ne kadar sürede şarj oluyor? 5260 mAh gibi dev bir kapasitenin şarj olması oldukça uzun sürer diye düşünüyor olabilirsiniz, ancak tam aksine, sadece 1 saat içinde tam kapasite şarj olabiliyor Mi Note 10. Bunun oldukça başarılı bir sonuç olduğunu kabul etmek gerek. İlk 10 dakika içinde yüzde 19'u dolan batarya, 30 dakika içinde yüzde 63 doluluğa ulaşabiliyor. 1 saat içinde de tam kapasite şarj oluyor. Ancak bu arada telefonda herhangi bir kablosuz şarj desteğinin bulunmadığını da söyleyelim.
10 dakika: %19
20 dakika: %34
30 dakika: %63
40 dakika: %76
50 dakika: %89
60 dakika: %100
Xiaomi Mi Note 10 Kamera Özellikleri
Evet, geldik Xiaomi Mi Note 10'un kameralarına. Xiaomi, Mi Note 10 ile bir ilke imza atarak 108 MP içeren ilk 5'li kamera kurulumuna sahip modeli piyasaya sürdü. Böylece Mi Note 10'un ana kamerasıyla, iPhone 11'deki 12 MP'lik kamera çözünürlüğünün tam 9 katını sunduğunu söylemek mümkün.
Samsung'un şubat ayında tanıtılacağı Galaxy S11 modelinde de kullanılması beklenen 108 MP'lik ISOCELL Bright HMX sensörünü Mi Note 10'da kullanan Xiaomi, daha önce de bu sensörü Mi Mix Alpha modelinde kullanmıştı. Ancak Mi Mix Alpha'da 3'lü kamera dizilmi yer alırken, Mi Note 10'da 5'li kamera kurulumu mevcut. Böylece 108 MP sensör içeren ilk 5 kameralı akıllı telefon oluyor Mi Note 10.
Şimdi telefonda yer alan kameralara yakından bakalım. En üstteki kamera, 5 MP ölçüsünde telefoto kamera oluyor. Bu kamera ile 5x optik zum yapabiliyor, 10x hibrit zum gerçekleştirebiliyoruz. Öte yandan 50x dijital zum yapabilen kameranın diyaframı f/2.0 derecesinde olurken, OIS desteği de yer alıyor.
İkinci kamera 12 MP portre kamera. 2x optik zum, f/2.0 diyafram ve dual pixel otofokus özelliklerine sahip bu kamera ile portre çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu modu kullanırken alan derinliğinin düzgün sağlanması için nesneden belli bir mesafe uzaklaşmanız gerekiyor. Yine bu modda kamera arayüzünden alan derinliği modunu belirtebiliyorsunuz.
Ayrılmış alandaki 3'lü kamera diziliminde en alttaki lens ise telefonun 108 MP'lik ana kamerası oluyor. Bu kamera f/1.69 diyafram değerine ve 4 yönlü OIS desteğine sahip olmasıyla önem kazanırken, varsayılan olarak 27 MP'lik fotoğraflar çekiyor. Kameradan tam performans almak için ise, arayüzde yer alan 108 MP moduna geçiş yapmanız gerekiyor. Bu şekilde çektiğiniz fotoğraflar 9024x12032 piksel çözünürlüğünde olacakken, ortalama dosya boyutu da 10 MB – 27 MB civarında olacak, bunu da belirtelim.
3'lü kamera setinin hemen altında yer alan daha geniş lens ise 20 MP'lik ultra geniş açılı kamera oluyor. 117 derecelik görüş alanına sahip bu kamera, f/2.2 diyaframa ve lazer otofokusa sahip. Bu kamerada çekim yapmak için Fotoğraf modundan 0.6x'e geçiş yapmanız gerekiyor.
Ultra geniş açılı kameranın altındaki minik lens ise, telefonla makro çekimler yapabilmenizi sağlıyor. Bu kamerayı da yine arayüzden seçerek aktifleştirebiliyorsunuz.
Telefonun kameralarının HDR desteğe sahip olduğunu ve yapay zeka desteği içerdiğini de söyleyelim. Her iki modu da kamera arayüzünden açabiliyorsunuz. Öte yandan telefonda özel bir gece modu yer alıyor, flaşlı çekim yapmak isteyenlere özel olarak arkada 4'lü flaş seti de hazır bulunuyor. Bu flaşlardan 2'si doğrudan flaşlı fotoğraf çekmek istediğinizde çalışıyorken, üsttek ikisi ise loş ışıklı fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Özellikle loş ışıklı ortamda yapacağınız makro çekimler oldukça güzel görünüyor. Elbette bu loş ışık senaryosundan diğer koşullarda da faydalanıyorsunuz. Mesela video çekerken de üstteki ayarlardan loş ışığı açabilir ve böylece karanlık koşullarda daha yumuşak aydınlatmalı videolar kaydedebilirsiniz.
Mi Note 10, video konusunda da zengin bir model. 4K'da 30 kare video kaydı yapabilen telefon, Full HD'de 240 fps'e kadar çekim yapabiliyor. Ağır çekim noktasında ise 960 kare 720p ölçekli videolar kaydedebiliyor. Öte yandan burada hareketli cisimleri takip et modunu kullanarak hareketli anlarda oluşan sallantıları da minimuma indirebilirsiniz.
Telefonun son olarak ön kamerasına da bakalım sonra da kameralar için performans değerlendirmesi yapalım. Telefonun ön kamerasında 32 MP ölçüsünde ve f/2.0 diyaframlı 26 mm'lik geniş açılı fotoğraflar çekebilen bir kamera yer alıyor. Bu kamera ile yapacağınız çekimlere yüz güzelliği ekleyebiliyor, üst taraftan HDR modunu açabiliyor veya AI, yani yapay zekayı aktifleştirebiliyorsunuz. Yine ön kamera ile de Full HD çözünürlüğünde 30 kare video kaydı yapabildiğiniz bilgisini de verelim.
Xiaomi Mi Note 10 Kamera Performansı Nasıl?
Xiaomi Mi Note 10'un ana kamerası, piyasadaki diğer akıllı telefonlardan çok daha fazla ayrıntı yakalıyor. Ancak otomatik modda dinamik aralık ve düşük ışık performası söz konusu olduğunda en iyi performansı göstermiyor. Benzer konu telefonun ultra geniş ve telefoto kameraları için de söylenebilir. Otomatik modda amiral gemisi rakiplerin bir nebze gerisinde bir çizgide duruyor bu kameralar da. Makro çekim yapan kamera ise güzel ışıkta harika sonuçlar yakalayabiliyor.
Yeniden 108 MP'lik kameraya dönecek olursak, HDR'a aldığınızda dinamik aralığın genişlediğini, detayların zenginleştiğini görüyorsunuz. Çekim esnasında fotoğrafların işlenmesinin biraz zaman alabildiğini de söyleyelim.
108 MP ile yapılan çekimlerde fotoğrafları yakınlaştırdıkça ayrıntıların netleştiğini görüyorsunuz. Bu noktada Mi Note 10'u hem Galaxy Note 10+ hem Mate 20 Pro ile karşılaştırdık ki, sonuç gerçekten de Mi Note 10'un lehine oluyor. Fotoğrafları ister telefon ekranında parmağınızla yaklaştırın, ister bilgisayar ekranında bakın, Mi Note 10'la çekilen fotoğrafların detaylarında daha net olduğunu göreceksiniz.
Genel çerçevede tüm kameralar için iyi ışık koşullarında fazlasıyla başarılı çekimler yapabildiğini söylemek gayet mümkün. Işık koşulları düştüğünde ise, grenler kendini gösterebiliyor. Bu noktada profesyonel çekim modunu kullanarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz elbette. Makro modda ve selfie modlarında ise ışık düştüğünde grenlerin ortaya çıktığını söylemek yine mümkün. Bu arada gece yapacağınız çekimlerde gece modunu aktifleştirerek tonların daha zengin ayarlanabilmesini sağlayabileceğinizi de söyleyelim ve şimdi artık sizlerle Xiaomi Mi Note 10 ile çektiğimiz fotoğrafları bir arada paylaşalım.
Xiaomi Mi Note 10 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç kısmını artık çok uzun tutmayacağız, zira telefonla ilgili tüm bilinmesi gerekenlerden incelememiz süresince bahsettik diye düşünüyoruz. Şunu söylemek lazım: Açıkçası Xiaomi, Mi Note 10 modeliyle pek çok açıdan çekici bir telefon yapmayı başarmış. Tasarımı, ekranı, pil ömrü, şarj süresi, geniş kamera seçenekleri ve performansıyla gayet başarılı bir model. Elbette dediğimiz gibi Snapdragon 730G işlemcisi onu performans bakımından tepeye taşıyamıyor; öte yandan su korumasının, microSD kart yuvasının bulunmaması da eksik yönleri oluyor. Telefonun fiyatı da şu an 5499 TL civarında. Bu noktada önemli rakipleri de var tabii, ancak 108 MP kamerasıyla onlardan fark yarattığı da aşikar.
CHIP Online Notu: %89
ARTILAR
+ Fotoğraf kalitesi
+ Geniş kamera seçenekleri
+ Harika pil ömrü
+ Kısa şarj süresi
+ Güçlü OLED ekran
+ 3.5 mm kulaklık girişi
+ NFC, 802.11ac Wi-Fi, BT 5.0
+ Kızılötesi sensör
EKSİLER
- Kablosuz şarj yok
- Stereo ses yok
- Su koruması yok
- microSD kart yuvası yok
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