Xiaomi Pocophone F1 İçin Yeni Bilgi Geldi!

Xiaomi, vites yükseltmeye devam ediyor. Ülkemizde de yeni mağazalarını açan Xiaomi'den yeni bir model daha geliyor. İşte yeni F1 sızıntısı!

Xiaomi Pocophone F1 için yeni bilgi geldi!

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