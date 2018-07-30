Xiaomi Pocophone F1 İçin Yeni Bilgi Geldi!
Xiaomi, vites yükseltmeye devam ediyor. Ülkemizde de yeni mağazalarını açan Xiaomi'den yeni bir model daha geliyor. İşte yeni F1 sızıntısı!
Xiaomi kısa süre içinde önemli modeller tanıttı. Bunlardan Mi MIX 2S'i mart ayında tanıtan Çinli şirket, ardından geçtiğimiz mayıs ayında da Xiaomi Mi8 modelini ortaya çıkarttı. Her iki akıllı telefonunda da Qualcomm'un geçtiğimiz aralık ayında sunduğu Snapdragon 845 işlemcisiyle donatan Xiaomi, Pocophone F1 ile de onlara eşlik edecek.
Xiaomi'nin Snapdragon 845'li 3'üncü akıllı telefonu olacak olan Pocophone F1, kısa bir süre içinde çok sayıda sızıntı aldı. Bunlar arasında teknik kadro ve kameralarına yönelik bilgiler mevcutken, şimdi ise cihazın Bluetooth sertifikası aldığı ortaya çıktı. Gelen yeni bilgiye göre Xiaomi Pocophone F1, Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak.
Bluetooth SIG web sitesinde listelenen Pocophone F1'in sıvı soğutma sistemine sahip olacağı da konuşuluyor. Snapdragon 845 işlemci, 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri ile 5.99 inç büyüklüğünde ve 2160x1080 piksel çözünürlüğündeki ekranıyla oldukça dikkat çekmesi beklenen Pocophone F1, arka tarafta 12 MP + 5 MP çift kamera kurulumunu da sunacak. Telefonun ön panelinde ise 20 MP Super Pixel kamera yer alacak.
Elbette bunlar şimdilik beklenti. Ancak yine XDA Developers'in haberine göre Pocophone F1, Avrupa ve Hindistan'da 420 Euro ve 460 Euro fiyatlarla satışa sunulacak. Ne zaman olacağı ise şimdilik belirsiz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın