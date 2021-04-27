Xiaomi, PUBG Mobile E-spor Turnuvalarının Türkiye'deki Sponsoru Oldu

Xiaomi, Redmi Note 10 serisi ile PUBG Mobile E-spor Turnuvalarının Türkiye'deki akıllı telefon sponsoru oldu.

Xiaomi, PUBG Mobile E-spor'un Sponsoru Oldu

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