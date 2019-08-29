Xiaomi Redmi 8 Pro'ya Halterli Video

Xiaomi, Redmi 8 Pro'nun ne kadar dayanıklı olacağına göstermek için sıra dışı bir video yayınladı!

  • Ercan Uğurlu
Xiaomi Redmi 8 Pro'ya Halterli Video

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 8 Pro, çok kısa bir süre sonra tanıtılacak. Tanıtıma yalnızca saatler kala ise hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de video olarak karşımıza çıktı.

Weibo'da yayınlanan ve YouTube'da da paylaşılan videoda, Redmi Note 8'in ne kadar dayanıklı olacağına işaret ediliyor. 90 kg kaldıran bir haltercinin ayaklarının altına yerleştirilen iki Redmi Note 8, performansın sonunda halen çalışırken görüntüleniyor. Ekranlarında herhangi bir çatlak olmadığının gösterildiği videonun ne kadar gerçekçi olduğunu ise öğrenmemize çok az kaldı. Zira Xiaomi'nin yeni Redmi Note 8 serisi 29 Ağutos'ta, yani yarın tanıtılacak.

Redmi Note 8 Pro - Durability and Heavy Weightlifting TestRedmi Note 8 Pro - Durability and Heavy Weightlifting Test
Redmi Note 8 Pro - Durability and Heavy Weightlifting Test. Source from facebook and Redmi TV. Subscribe : Please subscribe and comment, if you have any app or technology gadget related issues, feedback and suggestions. We will reply on your comment whenever we are online.

Note 8 Pro, çok sağlam olacak gibi görünüyor. Ancak tasarımında kullanılan malzemeye ilişkin henüz onaylanmış bir bilgi yok. Fakat güçlendirilmiş bir cam malzemenin kullanıldığını ön görebiliriz. Öte yandan Redmi Note 8 Pro hakkında bilinenler arasında ise, telefonun segmentindeki en iyi performanslardan birini sunacak olmasına ilişkin.  Telefonda MediaTek Helio G90T işlemcisi yer alacak. Ayrıca 4500 mAh kapasitesinde bir bataryanın da olacağı telefonda 18W hızlı şarj desteği de konuşulanlar arasında.

Redmi Note 8 Pro'nun diğer önemli özelliği telefonda 64 MP ana kamera içeren dörtlü kamera kurulumuna yer verilecek olması. Ana kameranın yanında bir derinlik sensörü ile beraber bir telefoto ve geniş açılı lens kullanılacak.

Redmi Note 8 Pro ile ilgili tüm bilgileri yarınki tanıtımda öğreneceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

Türkiye'nin her yerinde fiber internet hızı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Galaxy M30s Tüm Özellikleriyle Sızdı
Sony ve Yamaha'dan "Araba" Geliyor!
Superbox ile Fiber Hızında Ev İnterneti Her Yerde
Xiaomi Redmi 8 Pro'ya Halterli Video
LG CineBeam 4K Avrupa'da Satışa Çıkıyor

İlginizi çekebilir

 

 