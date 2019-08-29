Xiaomi Redmi 8 Pro'ya Halterli Video
Xiaomi, Redmi 8 Pro'nun ne kadar dayanıklı olacağına göstermek için sıra dışı bir video yayınladı!
- Ercan Uğurlu
Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 8 Pro, çok kısa bir süre sonra tanıtılacak. Tanıtıma yalnızca saatler kala ise hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de video olarak karşımıza çıktı.
Weibo'da yayınlanan ve YouTube'da da paylaşılan videoda, Redmi Note 8'in ne kadar dayanıklı olacağına işaret ediliyor. 90 kg kaldıran bir haltercinin ayaklarının altına yerleştirilen iki Redmi Note 8, performansın sonunda halen çalışırken görüntüleniyor. Ekranlarında herhangi bir çatlak olmadığının gösterildiği videonun ne kadar gerçekçi olduğunu ise öğrenmemize çok az kaldı. Zira Xiaomi'nin yeni Redmi Note 8 serisi 29 Ağutos'ta, yani yarın tanıtılacak.
Note 8 Pro, çok sağlam olacak gibi görünüyor. Ancak tasarımında kullanılan malzemeye ilişkin henüz onaylanmış bir bilgi yok. Fakat güçlendirilmiş bir cam malzemenin kullanıldığını ön görebiliriz. Öte yandan Redmi Note 8 Pro hakkında bilinenler arasında ise, telefonun segmentindeki en iyi performanslardan birini sunacak olmasına ilişkin. Telefonda MediaTek Helio G90T işlemcisi yer alacak. Ayrıca 4500 mAh kapasitesinde bir bataryanın da olacağı telefonda 18W hızlı şarj desteği de konuşulanlar arasında.
Redmi Note 8 Pro'nun diğer önemli özelliği telefonda 64 MP ana kamera içeren dörtlü kamera kurulumuna yer verilecek olması. Ana kameranın yanında bir derinlik sensörü ile beraber bir telefoto ve geniş açılı lens kullanılacak.
Redmi Note 8 Pro ile ilgili tüm bilgileri yarınki tanıtımda öğreneceğiz.
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