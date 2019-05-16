Xiaomi, Redmi K20'yi Doğruladı

Xiaomi'nin beklenen telefonunun Redmi K20 adıyla geleceği doğrulandı.

Xiaomi, Redmi K20'yi Doğruladı

Xiaomi, tanıtmaya hazırlandığı üst seviye bir telefonun ipucunu geçen ay vermişti. Bu sırada telefonun ismi ise açıklanmamıştı. Firma şimdi yeni amiral gemisinin Redmi K20 adıyla çıkacağını doğruladı.

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin genel müdürü Lu Weibing, Çince sosyal platform Weibo'da cihazın adının Redmi K20 olacağını açıkladı. Weibing, telefonun bir değil, iki sürümünün olabileceğini de vurguladı. K harfinin anlamını da anlatan Weibing, harfin "killer" anlamına geldiğini ve "flagship killer" (amiral gemisi katili) sözcüklerini temel aldığını söyledi.

Telefonun teknik özellikleri henüz bilinmese de, Snapdragon 855 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Redmi K20, daha önceki Xiaomi Redmi telefonları gibi öncelikle Çin'de ortaya çıkacak.

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