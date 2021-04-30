Xiaomi Redmi Note 10 İncelemesi

Xiaomi, gerçekten de son dönemde çok sayıda modeli arka arkaya piyasaya sürdü ve giriş, orta ve üst sınıf kategorilerinde çarşı pazar karıştı demek mümkün. Şirket 2020 yılında da çok sayıda telefon tanıtmışı, ancak daha 2021'de 4'üncü ayında olmamıza karşın totalde 20'yi aşkın telefon şimdiden tanıttı Xiaomi. Artık sene sonuna kadar kaç model daha görürüz merak ediyoruz doğrusu.
Elbette bunun şikayet edilecek bir yanı yok. Bu hem ürün arayışında olanların elini kuvvetlendiren bir etkenken, diğer yandan Xiaomi'nin de rakipleri karşısında yelpazesini genişletmesine önayak oluyor kuşkusuz. Ancak isimlendirmelere bir el atsalar fena olmayacak gibi. Zira özellikle Redmi Note'lar bir yandan Mi Note'lar bir yandan isimlerin biraz karışmaya başladığı da açık.
Her neyse, bugün Xiaomi'nin yeni telefon modellerinden Redmi Note 10'u tüm detaylarıyla yakından tanıyacağız. Öncelikle bu telefonun fiyat/performans modeli olduğunu söyleyelim. Yani çıktığı sahne bu. Hatırlarsanız Xiaomi'nin 2019 yılında ülkemizde en çok satılan telefonlarından biri Redmi Note 8 Pro modeli olmuştu. O dönem gerçekten de 2199 TL fiyatla alternatifi olmayan bir telefon üretmişti. Bu defa ise yine benzer şekilde, 2885 TL fiyatla elimizdeki Redmi Note 10 modelini tüketicilerle buluşturdu.
Baştan şunu söylemek lazım, artık markalar ciddi anlamda fiyat indirimi yapsalar bile sürekli yükselen kur ve vergilerle beraber 2000 TL bandında iyi bir telefon bulmanız gerçekten zor. Bu bant 3000 TL ve hatta 4000 TL'lere kaymış durumda; telefon satın alacağınızda da araştırmanızı buna göre yapmanız iyi olacaktır.
Redmi Note 10 modeli, fiyat/performans modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun elimizdeki 64 GB'lık modelinin fiyatı dediğimiz gibi şu an 2885 TL. Bu fiyatla da rekabetçi bir durumda. Sağladığı performanstan bahsedeceğiz ve kıyaslama tablolarına bakacağız, ancak önce genel görünüşüyle telefonu biraz tanıyalım.
Redmi Note 10 Tasarımı Nasıl?
Xiaomi, Redmi Note 10 serisi için yeni bir tasarım dilini benimsedi. Kamera bloğu yeniden Note 8 serisindeki gibi köşeye gelirken, kamera bloğu tabii ki biraz daha büyüdü ve şekillendi. Onun yanında yine fazlasıyla hafif ve ince telefonlardan birine imza atan Xiaomi, Redmi Note 10'u 178 gram ağırlığında ve 8.3 mm kalınlığında tasarlamış. Elinizde tuttuğunuzda, kenarlara doğru yuvarlak hatlarla birlikte daha da ince olduğunu hissettiriyor.
Elbette telefonun hafif olmasının en önemli etkilerinden biri plastik tasarımla geliyor olması. Redmi Note 10 da bu sınıfta pek çok modelde gördüğümüz gibi plastik kaplama telefonlardan biri oluyor. Ama öyle basit görünmüyor, buzlu cam gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Telefonun farklı renk seçenekleri de var. Beyaz rengin yanında siyah ve yeşil renkleriyle de bulabilirsiniz.
Ergonomi açısından son derece ince olması sevindirici bulduğumuz yanlarından biri olurken, öte yandan parmak izi tarayıcısının yerleştirildiği konumu ve hızının gayet iyi seviyede olması telefonun artıları arasına giriyor. Ayrıca bu telefonda stereo hoparlörler mevcut. Artık bu sınıf akıllı telefonlarda da stereo hoparlörler görmeye başladık. Yakın zamanda incelediğimiz Galaxy A72 de, Samsung'un orta sınıf telefonları arasında ilk stereo hoparlörlü modellerinden biri olmuştu hatta.
Redmi Note 10'un yine alt kenarında USB-C portu ve kulaklık girişi yer alıyor. Sol yana baktığımızda da burada microSD kart ile SIM kart çekmecesini buluyoruz. Telefonda çift SIM kart desteği olduğunu da söyleyelim.
Bu arada telefonda IP53 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sağlanmış.
Redmi Note 10 Ekran Özellikleri Neler?
Xiaomi, yeni telefonlarında Super AMOLED ve AMOLED ekran panellerini tercih etti ve IPS LCD'den geçiş yaptı. Redmi Note 10 da Super AMOLED panelli bir ekrana sahip ve Xiaomi'nin bu hareketi, bu fiyat segmenti için gerçekten de önemli bir diğer hamle. Az önce bahsettiğimiz stereo hoparlörler de bir diğeri.
Redmi Note 10'un ekranı 6.43 inç büyüklüğünde ve ekranın en önemli taraflarından biri tam 1100 nit parlaklığa erişebiliyor oluşu. Bu parlaklık değeriyle pek çok rakibini geride bırakan şirket, kendisinden pahalı pek çok telefondan bile daha yüksek parlaklık seviyesi sağlayabiliyor. Ha, tabii ki buna karşın 60Hz ekran tazeleme hızına sahip olduğunu söyleyelim. Yani bu telefonda 90Hz ya da 120Hz gibi daha yüksek ekran tazeleme hızlarına erişemiyorsunuz. Tamam bu özellik yok, ancak denklemden bunu çıkarttığınızda, geri kalan kısımda ekran gerçekten de tatmin edici duruyor.
2400x1080 piksel çözünürlük ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamutuna sahip panel ve yüksek parlaklıkla birlikte bu sınıf için yeterli ve hatta gayet fazla bir ekrana sahip Redmi Note 10.
Bu arada ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Telefonunun ekranı üzerinde önceden uygulanmış bir koruma filmi yer alıyor ve kutu içeriğinde de bir silikon kılıf mevcut.
Redmi Note 10 Özellikleri Neler?
Redmi Note 10, orta sınıfın yeni işlemcilerinden birinden güç sağlıyor. Qualcomm'un 2020'nin sonunda piyasaya çıkardığı Snapdragon 678 işlemcisiyle donatılan telefonda, 5G desteği yok, ama zaten ülkemizde de bulunmadığı için bu bir eksiklik değil.
Snapdragon 678'de selef işlemci Snapdragon 675'e göre frekansları artırılan çekirdekler, 2.2 GHz'e ulaşmış durumda. Xiaomi, önceki model olan Redmi Note 9'da ise MediaTek Helio G85 işlemciyi kullanmıştı. Yine ona göre de ana çekirdeklerin frekansı yükselmiş ve bu da performansa kuşkusuz yansıyor.
Redmi Note 10, 2 adet 2.2 GHz frekanslı Kryo 460 Gold çekirdekleri ile 6 adet 1.7 GHz frekanslı Kryo 460 Silver çekirdeklerinden güç sağlıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile teknik kadrosunu şekillendiren telefonda, grafik birimi ise Adreno 612 olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi bu teknik kadro ışığında günlük kullanımlarda sorunsuz, gayet iyi bir kullanım deneyimi sağladığımızı söyleyebileceğimiz telefonda, özellikle aynı anda birden çok uygulamayı açtığımızda ve bu koşulda uygulamalar arasında dolaştığımızda herhangi bir çökme ile karşılaşmadık. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Xiaomi'nin bir diğer telefonu POCO M3'ü incelemiştik ve o modelde çoklu uygulama kullanımında sorunlar olduğundan bahsetmiştik. 2 telefonu fiyatı birbirine yakın, ancak Redmi Note 10'un işlemcisi bu anlamda daha iyi, bunu da ek parantez olarak söyleyelim.
Testlere geldiğimizde ise genel çalışma performansıyla AnTuTu Benchmak'ta, 222 bin 115 puan topladığını gördüğümüz Redmi Note 10, bu performansıyla sınıfına uygun ölçüde davranıyor. Genel çalışma performansıyla selef aile olan Redmi Note 9 ile Redmi Note 9 Pro arasında bir yere oturan telefon, bir üst sınıfa göz kırpan bir grafik çiziyor.
İşlemci performanslarına geldiğimizde de, Geekbench'ten 533 puan tek çekirdek, 1558 puan çoklu çekirdek sonuçları alan telefon, bu testte ise tek çekirdek performansıyla üst sınıfa ulaşıyor diyebiliriz. Galaxy A72 ve POCO X3 NFC gibi kendinden daha pahalı telefonlarla bu tabloda beraber duran Redmi Note 10, çoklu çekirdek tablosunda da onlara yakın ancak bir kademe aşağıdan grafik çiziyor. Yani performansının yakın olduğunu söyleyebiliriz.
Oyun tarafına geldiğimizde ise, telefonla Asphalt 9 da oynadık, PUBG de ve bu süreçte mobil oyun konusunu iyi idare edebildiğini gördük. Evet, bir oyun canavarı değil, fakat bu sınıf için uygun ölçüde iş çıkartıyor. PUBG'de 40 fps civarı verim sağlayabiliyorsunuz. Bu oyunda 30 dakika süre içinde telefonun üzerinde hafif bir ılıklık oluştuğunu da söyleyelim. Ancak aşırı sıcaklıklarla kullandığımız süre içinde karşılaşmadık. Pek ısınan bir telefon olmadığını söyleyebiliriz.
Xiaomi Redmi Note 10 yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 Pil Ömrü Nasıl?
Redmi Note 10 ile ilgili merak edilen bir diğer soru da elbette pil ömrü. Telefonda, son dönemde incelediğimiz POCO M3 ve Galaxy A72 gibi yüksek bir batarya kapasitesi kullanılıyor. 5000 mAh pil kapasitesine sahip olan Redmi Note 10, bu bataryayla orta ile yoğun kullanımlarda 1 günü rahatlıkla çıkartabiliyor.
Daha yoğun kullanım senaryosundaysa 6 ila 7 saat ekran süresi sunan telefonda, uygulamaların yoğunluğunu biraz düşürdüğünüz bu süreyi 8 saate kadar da uzatabiliyor. Bu, ekranın sürekli açık olduğu, telefonu aralıksız kullandığımız senaryo sonucu. Normal şekilde kullandığınızdaysa zaten 1.5 – 2 günlük performans sağlıyorsunuz.
Yaklaşık 14 saatlik web dolaşım süresi sunan telefon, 20 saat boyunca Full HD video oynatabiliyor ve bu sonuçlarla da rekabetin gerisinde kalmıyor.
Öte yandan Redmi Note 10, resmi verilere göre sınıfına göre en hızlı şarj olan telefonlardan biri ve yaptığımız testler de bu sonuçları doğruladı. Aldığımız şarj süreleri, Xiaomi'nin söyledikleriyle neredeyse aynı. Sadece 30 dakika içinde, telefonu yüzde 65 oranında şarj edebildik. Bu sonuçla, Redmi Note 9 Pro'dan daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun tam şarja ulaşması ise 73 dakika sürdü.
Xiaomi Redmi Note 10 Kamera Performansı
Evet, gelelim kameralara. Xiaomi, Redmi Note serisinde kameraların yerini yine değiştirdi. Note 8 serisinde köşeye dikey şekilde kameraları sıralayan Xiaomi, Note 9'da da telefona ortalamıştı. Kameralar, Note 10'da yine köşeye geri dönmüş ama biraz daha alanını genişletmiş. Şeffaf plastik bir çerçeve ile gövdeden ayrılan bu kamera alanı güzel görünüyor ve yüzeyden çok çıkıntı yaratmıyor. Peki, bu blokta neler var?
Redmi Note 10, yine Xiaomi'nin 4 kameralı modellerinden biri oluyor. Tabii ki sınıfına uygun olarak 48 MP ana kamera ile gelen telefonda, burada Sony IMX582 ana lens tercih edilmiş. 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü de yine burada yer alıyor. Kamera modülünün yanında çift LED flaşın bulunduğunu da söyleyelim.
Kamera performansına baktığımızda, ana kameranın yine varsayılan olarak 12 MP çözünürlüğünde çekimler yaptığını görüyoruz. 48 MP çekim yapmak için arayüzden bu ayarı açmanız gerekiyor. Gün ışığında ana kamera ile yapılan çekimler gerçekten de sınıfı için müthiş olurken, geniş ayrıntı seviyesi, netlik, dinamik aralık ve doğru renkler karşımıza çıkıyor. Detay konusunda gün ışığı çekimlerinde ve genel sonuçtan siz de memnun kalacaksınızdır. Beyaz dengesi de yeterince iyi seviyede.
2'inci kamera olan 8 MP ultra geniş açılı lens ise, 118 derecelik geniş manzara fotoğrafları yakalayabiliyor. 2 MP makro kamera ile ise çekim yapmak biraz zor. İyi odaklamanız ve çevre ışıklarının iyi olması gerekiyor. Telefondaki derinlik sensörü de üzerine düşeni yapıyor ve portre fotoğraflarında iyi seviyede kenar algılama yeteneği gösteriyor. Böylece güzel portre çekimleri alabiliyorsunuz.
Telefonda ayrıca gece modu da bulunuyor. Düşük ışıkta yapacağınız çekimlerde kullanacağınız gece modunda en iyi kareyi yakalamak için telefonu sabit tutmanız ve odaklamayı başarmanız gerekecek, aksi takdirde çoğu zaman bulanık ve odaklanmamış fotoğraflarla karşılaşacaksınız. Eğer çevrede biraz nispeten ışık varsa, o zaman tabii ki gece modu performansı da dolayısı ile artacaktır.
Bu arada Redmi Note 10, 4K video kaydı yapabilen bir telefon oluyor. 4K'da 30 kare video kayıt yapabilen telefonda, ön kamerayla ise Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz. Telefonun ön kamerası ise 13 MP şeklinde. Bu kamera da gün ışığında iyi çekimler yapıyor. Görüntülü görüşmelerde de kullandık ve burada yine çevre ışık koşullarına göre performansını dengelediğini söyleyebiliriz.
Xiaomi Redmi Note 10 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Xiaomi'nin yine yeni bir telefonuyla daha segmente güzel bir örnek çıkardığını söyleyebiliriz. Tabii ki çevre modeller artık daha fazla sayıda, o anlamda parmakla gösterilecek bir telefon değil, fakat fazlasıyla rekabetçi ve parasının karşılığını verebilen bir telefon olduğunu söyleyebiliriz Redmi Note 10 için.
Özellikle ekranıyla sağladığı görüntüyü fazlasıyla beğendik, pil ömrü gayet yeterli, bunun yanında hızlı şarj olabilmesi de önemli bir avantaj getiriyor. Kameraları da sınıfına uygun ölçüde. Tabii ki iyi ışık altında iyi sonuçlar üretiyor. Video konusunda da sosyal medya paylaşımları için gayet yeterli ölçüde olacaktır. Hareketli sahnelerde olmasa da, sabit çekimlerde tatmin edici sonuçlar elde edebilirsiniz.
Performans konusundaysa, yer alan işlemcisi ile sınıfının ihtiyacını karşılıyor ve rekabetçi bir model olarak karşımıza çıkıyor Redmi Note 10.
Dediğimiz gibi Redmi Note 10'un fiyatı 2885 TL. Fiyatla iyi bir dengede bulduk. Ama eğer bu fiyatın üzerine çıkabiliyorsanız, o zaman Redmi Note 10 Pro modeline bakmanızı da öneririz.
CHIP Online Notu: %82
+ Mükemmel görüntü
+ Günlük iyi performans
+ Şık tasarım
+ Gündüz kamera performansı
+ Güvenilir pil ömrü
+ Hızlı şarj
+ Su dayanıklılığı
+ Stereo hoparlör
- Parmak izi sensörü yavaş
- NFC yok
- Gece performansı
- Yorucu uygulamalar için değil
XIAOMI REDMI NOTE 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.2 GHz & 1.7 GHz
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.43 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 612
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 13 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Var
- Boyutlar: 160 x 74 x 8.3 mm
- Ağırlık: 178 gr.
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