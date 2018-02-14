Xiaomi Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro Tanıtıldı!
Xiaomi Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro, resmi olarak tanıtıldı! İşte yeni telefonların sundukları...
Xiaomi, Redmi Note 4'ün satış rekorlarının ardından bugün Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro'yu Hindistan için duyurdu.
5,99 inç'lik 18:9 ekranla gelen Redmi Note 5, 2160x1080 (FHD+) çözünürlük sunuyor. Ekran çevresinin önemli ölçüde küçüldüğü fark edilen telefonun arkası, Redmi Note 4'e göre pek farklı görünmüyor. Cihazın içinde de değişiklik yok çünkü yine Snapdragon 625 işlemciye yer verilmiş. Cihazın 3GB RAM - 32GB depolama ve 4GB RAM - 64GB depolama sunan iki farklı modeli bulunuyor, aynı geçen sene olduğu gibi. 2GB'lık seçenek ise bu defasında sunulmayacak.
Arka kamera 12MP sensöre sahip iken önde 5MP'lik bir sensör bulunuyor.
Redmi Note 5 Pro'da neler var?
Snapdragon 636'yla çalışan ilk cihaz olan Redmi Note 5 Pro, Xiaomi'ye göre Snapdragon 625'ten fark edilir derecede daha hızlı. Cihazın arkasında çift kameraya yer verilirken önde 20MP'lik bir kamera ve LED flaş modülü bulunuyor.
Cihazın tasarımının Redmi Note 5'ten en büyük farkı, arka yüzünde bulunan çift kamera. Bunun dışında tasarım Redmi Note 5 ile aynı. Redmi Note 5'in Redmi Note 4'e benzediğini ve Redmi Note 4'ün de Redmi Note 3'ü temel aldığını hatırlarsak, üç senedir aynı tasarıma baktığımız ve bu tasarımın eskimeye başladığı gerçeği ortaya çıkıyor.
Yine de Redmi Note 5 Pro, hesaplı bir telefondan bekleyeceğiniz her şeye sahip. 6GB RAM ve 64GB depolama sunan model, 4.000mAh kapasiteli piliyle size bir buçuk günlük bir pil ömrü sunabilir. Kamera yetenekleriyle dikkat çeken telefon, USB-C hızlı şarj yeteneğinden yoksun.
Telefonlar, Hindistan'da bu ay satışa sunulacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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