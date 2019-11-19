Xiaomi Redmi Note 8 Pro İnceleme

Xiaomi'nin kısa bir süre önce ülkemizde de tanıtımını yaptığı Redmi Note 8 Pro modeli, ülkemizdeki kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyordu. Özellikle beklendiği gibi fiyat/performans çizgisiyle oldukça dikkat çekici bir model olan Redmi Note 8 Pro, her ne kadar 4'lü kamera dizilimi ile oldukça konuşulsa da, performans bakımından da tepeye oynayan bir model olmayı başarıyor. Şu an piyasada oldukça rekabetçi fiyatla bulunabilen Redmi Note 8 Pro, elimizdeki 64 GB'lık modeliyle 2199 TL, 128 GB'lık modeliyle de 2399 TL fiyatla bulunabiliyor ve bu fiyatlarla pek çok rakibini saf dışı bırakıyor diyebiliriz. Bu incelememizde Redmi Note 8 Pro'nun kağıt üzerinde ve pratikte neler sunduğuna detaylı şekilde bakacağız. Her zaman olduğu gibi söze öncelikle tasarımla başlayalım.
Tasarım
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro'nun tasarım çizgilerini takip etse de, aslında şirketin K20 modelini daha çok andırıyor diyebiliriz. Zira arka yüzeyiyle daha kavisli bir yapıya sahip olan telefon, sağ ve sol kenarlarda kavisli hatlarıyla ele iyi oturan bir model olurken, ayrıca kamera dizilimini de arka yüzünde tam ortada bulunduruyor. Yine arka yüzünde cam malzemeyi içeren telefonun bu yüzeyi tıpkı Note 7 Pro'da olduğu gibi Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu konuda herhangi bir gelişim yok.
Bu arada telefonun ağırlığı ve kalınlığı da artmış. Selef model 8.1 mm kalınlığnda ve 186 gram ağırlığındayken, Redmi Note 8 Pro, 8.8 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında bir telefon oluyor. Bunda büyüyen ekranı ve artan batarya kapasitesinin de etkisi var kuşkusuz.
Redmi Note 8 Pro, elimizde Pearl White renk seçeneğiyle bulunsa da, ayrıca siyah, mavi ve yeşil gibi farklı renk seçenekleriyle de bulunabiliyor.
Redmi Note 8 Pro'nun çevresine baktığımızda, sağ kenarda güç ve ses butonlarının yan yana bulunduğunu, SIM kart çekmecesinin de microSD kart yuvasıyla beraber sol tarafa yerleştirildiğini görüyoruz. Alt kısmımda USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve hoparlör mazgalına da bir arada yer veren Xiaomi, bu modelinde stereo hoparlör kullanmamış.
Öte yandan Xiaomi, her ne kadar dışarıdan görünmese de Redmi Note 8 Pro'da Wi-Fi antenlerin yerleşim yerini değiştirmiş ve telefonun sadece kenarı yerine 4 farklı noktasına yerleştirmiş. Bu sayede özellikle yatay modda oyun oynarken sinyal performansında yaşanabilecek olası kayıpların bir miktar daha önüne geçmeyi amaçlamış olduğunu da ayrıca söyleyelim.
Redmi Note 8 Pro'nun tasarımına ilişkin bahsedebileceğimiz bir diğer detay, telefonun suya karşı önemli bir koruması olmaması. Telefonun bu konudaki sertifikası IP52. Yani toza karşı korumalı, ancak su konusunda nispeten sıçramalara karşı koruma gösteriyor.
Ekran ve İşletim Sistemi
Redmi Note 8 Pro'nun ekranına geldiğimizde, ekran boyutunun selefine göre biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. 6.53 inç ekran boyutuna ulaşılmış, ancak 1080x2340 piksel çözünürlük değeri daha yukarı taşınmadığı için piksel yoğunluğunda kağıt üzerinde küçük de olsa bir değer kaybı gözlemleniyor. Selef model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahipti, Redmi Note 8 Pro ise 395 ppi seviyesinde. Ancak keskinlikteki fark algılanmıyor. Öte yandan gerek ekran – gövde boyutu, gerek ekran parlaklık seviyesi yükselmiş ki bunlar da genel kullanım neticesinde fark yaratan önemli noktalar. Redmi Note 8 Pro'nun ekran parlaklığı 500 nit seviyesine ulaşabiliyor. Öte yandan ekranın HDR olması da fark getiren bir diğer avantajı. Telefonun ekran – gövde oranı da yüzde 91.4'e taşınmış.
Ekranıyla gayet güzel görüntü üreten telefon, yaptığımız testlerde sRGB renk gamutunun yüzde 117'sini, DCI-P3 renk gamının ise yüzde 85'ini kapsadığını gösterirken, 19.5:9 görüntü oranıyla da geniş bir ekran deneyimi sunuyor. Bu arada panelin de IPS LCD olduğunu belirtelim.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da, Android 9 işletim sistemi yer alıyor, ancak arabirim olarak yine Xiaomi'nin MIUI 10 yazılımı kullanılıyor. Bu işletim sistemi oldukça pratik ve sade tasarlanmış olduğu için biz beğeniyoruz, ancak elbette ilk defa kullanacaklar bir alışma süresine ihtiyaç duyabilirler.
Menüsüz bir tasarımın benimsendiği MIUI'da işletim sistemine özel pek çok ayarı kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Mesela aşağıdaki navigasyon tuşlarını ortadan kaldırarak tam ekran görünümüne geçebilir, telefonu tek elle daha rahat kullanmak için "tek el modu"nu aktifleştirebilir, Game Turbo yazılımını aktifleştirerek oyunların performansını geliştirebilirsiniz. Öte yandan ekranın üzerindeki çentik alanı hoşunuza gitmiyorsa bunu kapatabilir, yine bildirim ışığını kapatabilir ve ayrıca karanlık modu kullanabilirsiniz. Daha çok sayıda seçenek yer alıyor.
Bu arada telefonda Güvenlik ayarları kısmından yüz tanıma özelliğini de açabildiğinizi söyleyelim. Hızlı bir şekilde çalıştığınız gördüğümüz yüz tanımanın haricinde elbette arka tarafta bulunan parmak izi sensörünü de kullanabilirsiniz. Bu arada parmak izi sensörü de hızlı çalışıyor, fakat bu sensörün kameraların hemen altına konumlandırılması, iyi bir seçim olmamış. Benzer eleştiriyi daha önce pek çok eski Samsung modeli için de yapmıştık. Zira parmağınızı sensöre her götürdüğünüzde farkında olmadan kameraları kirletebiliyorsunuz.
Teknik Kadro ve Performans
Evet, şimdi Redmi Note 8 Pro'nun teknik kadrosuna yakından bakalım. Telefonda 12nm FinFET mimarisine sahip Mediatek Helio G90T işlemci yer alıyor. 8 çekirdekli bu işlemci 2 performans 6 adet de verimlilik odaklı çekirdekten oluşuyor. 2.05 GHz frekanslı Cortex-A76 ve 2.0 GHz frekanslı Cortex-A55 ile Helio G90T, orta – üst segmente konumlanan bir işlemci ve Snapdragon tarafında da karşısında Snapdragon 730 yer alıyor. Ancak bu kağıt üzerindeki rakip zira performans karşılaştırmasında Helio G90T, Snapdragon 730'lu rakip telefonları geride bırakmayı başarıyor.
AnTuTu Benchmark'ta Redmi Note 8 Pro'nun aldığı rakam, 282409 puan olurken, bu puanla Snapdragon 730 işlemcili Xiaomi Mi 9T'yi ve Samsung Galaxy A80'i geride bırakan Redmi Note 8 Pro, ayrıca Huawei P30 Pro'ya da çok yakın bir sonuca imza atıyor.
Tabloda, Huawei P30 ile P30 Pro arasına yerleşen Redmi Note 8 Pro, Honor 20, Samsung Galaxy S10 Plus, Galaxy Note 10+ ve Xiaomi Mi 9'un ardından tabloda 6'ıncı sırada yer alıyor. Bu arada bu performans sonucunu yalnızca kağıt üzerinde değil, kullanırken de hissettiğinizi söyleyelim.
Özellikle telefonla çok fazla oyun oynayanların Redmi Note 8 Pro'dan memnun kalacakları kanaatindeyiz. Kullandığımız süre içinde PUBG'de değerlendirdiğimiz Redmi Note 8 Pro, yüksek grafik değerlerinde akıcı bir oyun deneyimi yaşattı. Herhangi bir kasma – donma ile karşılaşmadığımız telefonda, sıcaklık da oldukça hissedilmeyecek ölçüdeydi. Xiaomi, özellikle uzun oyun seanslarında telefonun ısınmaması için LiquidCool teknolojisini kullanmış. Yani telefonda sıvı soğutma sistemi kullanılıyor ve bunun avantajını faal olarak görüyorsunuz.
Xiaomi'nin mobil oyunculuğa odaklanan işlemcisinden CPU ve GPU performanslarında faydalanılırken, GPU hanesinde de Mali-G76 yongasının bulunduğunu söyleyelim. Yine telefonda 6 GB RAM yer alırken, hafıza da başta da söylediğimiz gibi 64 GB.
Bu arada telefonun Geekbench sonuçlarından da bahsedelim. Tek çekirdek sonucunda 2472 puan, çoklu çekirdek sonucuyla da 7182 puan gösteren telefon, bu sonuçlarıyla da orta – üst segment kategorisinde hak ettiği yere oturmayı başarıyor.
Redmi Note 8 Pro, Helio G90T işlemcisinin diğer özellikleri de oldukça geniş. LTE Cat.12, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 teknolojisini destekleyen işlemci, ayrıca hızlı şarj desteği, 4K (30 kare) video kaydı ve 64 MP kamera desteği sunuyor ki, bunlardan da şimdi adım adım detaylı olarak bahsedeceğiz.
Pil Ömrü
Redmi Note 8 Pro'da 4500 mAh kapasitesinde bir batarya konumlandıran Xiaomi, selef model Note 7 Pro'da ise 4000 mAh kapasitesinde bir bataryaya yer vermişti. Bataryayı biraz daha genişleten Xiaomi, kablosuz şarj konusunda ise herhangi bir değişiklikte bulunmamış. Redmi Note 8 Pro'da da kablosuz şarj yer almıyor. Fakat 18W hızlı şarj destekli şarj cihazı kutu içinde mevcut.
Pil performansını beğendiğimiz telefon, 90 dakikalık Full HD video testimizde, ekran tam parlaklıkta ve Wi-Fi'a bağlı konumda yüzde 17 kadar pil tüketti. Bu da uygun bir süre. Ayrıca PUBG'de de değerlendirdiğimiz telefon, 30 dakikalık bir PUBG seansı sonrası yüzde 14'lük pil kaybı yaşıyor. Telefonun ekran açık kalma süresi ise 15 saat 40 dakika dolaylarında.
Bu değerlerle ortalama bir kullanıma günü rahat çıkartabileceğiniz bir telefon olan Redmi Note 8 Pro, şarj konusunda ise son dönemde gördüğümüz ekstra hızlı modellerden biri olmuyor. İlk yarım saat içinde bataryanın yüzde 23'ünü doldurabilen telefon, sonradan ise açılıyor ve 1 saat içinde yüzde 64'ünü, 1 saat 40 dakika içinde de bataryanın tamamını doldurabiliyor.
Kameralar
Redmi Note 8 Pro'nun kameralarından da bahsedelim. Telefonun en etkileyici yanlarından biri olan 4'lü kamera dizilimi arasında elbette dikkati ilk etapta 64 MP'lik lens çekiyor. Xiaomi, Redmi Note 8 Pro'da Samsung'un yeni geliştirdiği 64 MP'lik ISOCELL GW1 sensörünü kullanmış. 64 MP çözünürlüğündeki 26 mm'lik lens, geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor ve bu fiyat segmenti için harika kalitede fotoğraflar çekebiliyor diyebiliriz. Kamera arayüzünde ayrı bir mod üzerinden yapabileceğiniz 64 MP'lik çekimlerde, doğal renklerle ayrıntılı fotoğraflar üretebiliyor. Ayrıntıları özellikle yakınlaştığınızda net şekilde görmeniz mümkün olabiliyor.
Bu noktada özellikle Redmi Note 8 Pro, iPhone X ve Galaxy Note 10+ ile yaptığımız detay karşılaştırmasından bahsetmek gerek. Üç telefon ile de aynı pozları çektik ve yakınlaştırarak bir kesim aldık. Redmi Note 8 Pro ile yapılan çekimlerde ayrıntı seviyesindeki fark kendini belli eder şekilde ortaya koyuyor.
Telefonda ana kamera 64 MP'lik çekim yapsa da, varsayılan olarak 16 MP olarak açılıyor. Bu moddayken telefonun diğer kameraları arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Geniş açılı ve makro çekimler yapabildiğiniz telefonun diğer bu kameraları da 8 MP f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı ve 2 MP f/2.4 diyaframlı makro kamera oluyor. Ayrıca bir 2 MP ölçüsünde derinlik sensörü de yine 4'lü kamera dizilimindeki yerini alıyor.
Redmi Note 8 Pro'nun ultra geniş açılı çekimleri de yine standart olarak iyi sonuçlar üretirken, telefonun 2 cm'ye kadar makro fotoğraf çekebilmesi özellikle etkileyici duruyor. Evet, makro fotoğraf kalitesi çok çok başarılı değil. Fakat bu mesafeden odaklayabilmesi ve nispeten iyi fotoğraf çekerek bu segmente bu özelliği getirmesi başarı. Mesela bir Galaxy Note 10+ ile bunu yapamıyorsunuz.
Öte yandan makro fotoğrafçılık konusunda önemli modellerden Huawei P30 Pro ile hızlıca iç mekanda ortalama ışık koşullarında çektiğimiz aynı makro kareyi, Redmi Note 8 Pro ile çektiğimizde de aradaki fark elbette kendini belli ediyor. Ancak aradaki fiyat farkı tabii ki farklı bir konu.
Redmi Note 8 Pro, sadece temel kamera yetenekleriyle değil, ek özellikleriyle de güzel bir model oluyor. AI, yani yapay zeka desteği mevcut, gece modu var, 960 kare ağır çekim video yeteneği de yine keza öyle. Öte yandan manüel çekim tekniklerini destekleyen profesyonel çekim modu da yine arayüzde yer alıyor.
Bu arada telefonun gece çekim performansından da bahsetmek lazım. Zor aydınlatma koşullarında fotoğraflar genel olarak güzel görünüyor ve grenler düşük seviyede. Elbette bu alandaki en iyi performansı sunmadığı aşikar, ancak yakaladığı görüntülerdeki yumuşaklık, renklerin keskinliği ve sağladığı kontrastı hoşumuza gitti. Özellikle 64 MP modu ile gece yapacağınız çekimlerde –biraz da ISO ile oynayarak- harika sonuçlar yakalayabilirsiniz. Bu fiyat segmentine göre bu anlamda da Redmi Note 8 Pro büyük iş çıkartıyor doğrusu.
Son olarak telefonun ön kamerasına da değinecek olursak, ön yüzde 20 MP'lik bir kameranın bulunduğunu söyleyerek başlayabiliriz. f/2.0 diyaframlı ön kamera ile bokeh, yani alan derinlikli fotoğraf çekimlerinde güzel sonuçlar alacak, ayrıca burada da AI modunu ve HDR'ı açabileceksiniz.
Bu noktada Xiaomi'ye yine bir bilgilendirmede bulunmak istiyoruz. Kamera arayüzünde ön ve arka kameralarda geçiş yaparken, ekranda yalnızca o kamerada kullanabileceğimiz modların bulunması iyi bir sadeleştirme olacak. Zira ön kamerada alttaki seçeneklerden kısa video, video, fotoğraf, portre ve panoramayı kullanabiliyoruz. Diğer modlar kafa karışıklığı yarattığı gibi kazara dokunulduğunda kamerayı çevirmesi de zaman zaman sinir bozucu olabiliyor. Xiaomi, bunu küçük bir güncelleme ile düzeltebilir kanısındayız.
Evet, tüm bunları söyledikten sonra şimdi sizlerle beraber Redmi Note 8 Pro ile çektiğimiz fotoğrafları bir arada paylaşalım.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak hiç dallandırıp budaklandırmaya gerek yok; açıkçası Redmi Note 8 Pro, sahip olduğu özelliklerle beraber, fiyatının da avantajını kullanarak şu an 2000 TL – 2500 TL fiyat arasında bizce satın alabileceğiniz en iyi telefon oluyor. Ha, Xiaomi modellerini sevmiyorsunuzdur, o ayrı; fakat fiyat/performans konusunda işlem gücünden güncel işletim sistemine, kameralarından ekranına bahsettiğimiz pek çok yönüyle, Redmi Note 8 Pro olmuş arkadaşlar. 64 GB'lık model bana yetmez derseniz, 200 TL daha koyup 128 GB'lık modeli de tercih edebilirsiniz, yine pek çok rakibinden fiyat avantajınız olacak ve pişman olacağınızı düşünmüyoruz. Özellikle fiyatların uçup gittiği şu günlerde, bu segmente bu telefon çok iyi gelmiş doğrusu diyerek incelememizi noktalayabiliriz.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro'yu 64 GB'lık modeliyle 2199 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %92
ARTILAR
+ Bu fiyat segmenti için harika bir model
+ Pil ömrü
+ Dörtlü kamera kurulumu
+ İyi performans
+ Oyun performansı
+ FM radyo
+ 3.5 mm kulaklık girişi
+ Bluetooth 5 & 802.11ac Wi-Fi
EKSİLER
- Kablosuz şarj yok ;
- Su koruması yok
- Daha ağır ve kalın
- Parmak izi sensörünün yeri
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