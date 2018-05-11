Xiaomi Redmi S2 Tanıtıldı; İşte Tüm Özellikleri
Xiaomi, bir süredir sızan telefonu Redmi S2, sonunda gerçek oldu! İşte Redmi S2 ve teknik özellikleri...
Xiaomi'nin popüler Redmi serisinin yeni üyesi Redmi S2, bir süredir çeşitli sızıntılarla internette dolaşıyordu. Firma yeni telefonu Redmi S2'yi Çin'de düzenlediği bir etkinlikte resmi olarak tanıttı.
Odak noktası selfie'ler olan Xiaomi Redmi S2'nin görünümü Redmi Note 5 Pro'yu andırıyor. Firmanın bazı telefonlarında gördüğümüz Snapdragon 625 SoC'yi kullanan cihaz, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkarak yüzünüzü güldürüyor.
Redmi S2'nin Teknik Özellikleri
Android 8.1 Oreo'yu MIUI 9 arayüzüyle kullanan cihazın 5,99 inç'lik HD+ 2.5D kavisli IPS LCD ekranı, 1440x720 piksel çözünürlük ve 18:9 ekran oranı sunuyor. Ekranın hangi teknolojiyle korunduğu henüz bilinmiyor. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 SoC'ye ve Adreno 506GPU'ya sahip cihaz'ın 3GB RAM + 32GB depolama ve 4GB RAM + 64GB depolama olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.
12 megapiksellik f/2.2 diyaframa sahip kamera, 5 megapiksellik ikinci kamerayla destekleniyor. LED flaş, iki kameranın arasında bulunuyor. Ön yüzde ise LED flaşlı 16 megapiksellik bir kamera var.
3.080mAh pil kapasitesi sunan cihaz, 3,5mm'lik kulaklık girişine, arka yüzde bir parmak izi tarayıcısına, üst tarafta ise kızılötesi portuna sahip. Cihaz yakında Platinum Silver, Rose Gold ve Champagne Gold renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.
Zeynel A. Öztürk
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