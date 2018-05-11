Xiaomi Redmi S2 Tanıtıldı; İşte Tüm Özellikleri

Xiaomi, bir süredir sızan telefonu Redmi S2, sonunda gerçek oldu! İşte Redmi S2 ve teknik özellikleri...

Xiaomi Redmi S2 Tanıtıldı; İşte Tüm Özellikleri

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