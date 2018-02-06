Xiaomi, Tüm Rakiplerinden Hızlı Büyüyor!

Xiaomi, son çeyrekte tüm rakiplerinden fazla büyüdü! Firma, şu an en büyük beşinci cep telefonu yapımcısı durumunda.

Xiaomi, tüm rakiplerinden hızlı büyüyor!

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