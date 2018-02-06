Xiaomi, Tüm Rakiplerinden Hızlı Büyüyor!
Xiaomi, son çeyrekte tüm rakiplerinden fazla büyüdü! Firma, şu an en büyük beşinci cep telefonu yapımcısı durumunda.
2017'nin sonunda Xiaomi, rakipleri Samsung, Apple ve Huawei'nin hiçbirinin yapamadığı bir şeyi yaparak çeyrek için olan sevklerini ikiye katladı. Diğer markalar düşüşler yaşarken, gelecek vadeden Çinli firma için her şey olumluydu ve önceki sene aynı dönemdekine kıyasla 14 milyon daha fazla telefon sattı.
Firma, 2017'de toplam satışı ise 92 milyon ve bu da önceki sene sattığı 53 milyona göre %74.5'lik dev bir artış.
Xiaomi'nin 2017 başarısı kısmen İspanya'ya açılmasından geliyor. İspanya, firmanın batıya ilerleyişindeki en son adımıydı.
Büyüyen Çinli firmanın stratejilerini Apple gibi devlerle kıyaslayınca, artık en büyük beşinci cep telefonu yapımcısı olan firmanın başarısının fiziksel perakende satış konumlarından geldiği görülüyor.
Teorik olarak, bir bölgede telefon satışa çıkarmak çok zor değil, ama orada tuğla ve harç ile gerçek bir varlık oluşturmak biraz daha farklı bir şey.
OnePlus ve Honor gibi markalar bunu yapmadan başarılı bir şekilde yaşıyorlar ancak Xiaomi, yerli ülkesinden çok daha fazla yerde perakende satış noktaları ile isim yapıyor ve bu, yeni bölgelere doğru ilerlemeyi sürdürmesinin yolu da olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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