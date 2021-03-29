Xiaomi Türkiye fabrikası açılıyor! Yılda 5 milyon üretim yapılacak

Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası bugün açılıyor. Daha önce Samsung ve Oppo Türkiye'de fabrika açma konusunda ilk adımları atmıştı. Bu kez Xiaomi fabrika açıyor.
İş İlanları Yayınlanmıştı
Xiaomi daha önce, bugün açılması beklenen fabrika için test mühendisi, yardımcı mühendis gibi pozisyonlar için iş ilanı yayınlamıştı.
Resmi Açılış Gerçekleşecek
İstanbul Avcılar'da 14 bin metrekare alana kurulan fabrikada test amaçlı üretim de gerçekleşmişti. Resmi açılış ise bugün (29 Mart 2021) gerçekleştirilecek.
Yılda 5 Milyon Akıllı Telefon Üretilecek
Xiaomi Türkiye fabrikasında yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi bekleniyor. Tesiste toplamda 2000 kişiye istihdam sağlanacak.
Xiaomi Türkiye Fabrikası İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Xiaomi Türkiye Fabrikası iş ilanlarına Linkedin üzerinden ulaşabilirsiniz.
Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, konuyla alakalı şu açıklamayı yapmıştı: Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.
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