Xiaomi, Twitter'da Yaptığı Ankette Bozguna Uğradı
Xiaomi, Twitter'da yaptığı ankette kullanıcılarının Stock Android'i MIUI arayüzüne tercih ettiklerini öğrendi!
Xiaomi Mi A1 geçtiğimiz yıl piyasada büyük başarı elde etti, ancak cihazın varsayılan Android işletim sistemi müşterilerde markanın istemeyeceği bir ektide bulunmuş gibi görünüyor. Xiaomi dün Twitter'da gerçekleştirdiği ankette kullanıcılarına MIUI 9'u mu yoksa Android One'ı mı tercih ettiklerini sordu, ortaya çıkan sonuç Xiaomi'yi hiç de memnun etmedi.
Anket sonuçlarına göre Xiaomi kullanıcılarının %57'si Android One'ı MIUI'a tercih ediyor. Şirket bu sonuçları görünce maalesef orijinal tweet'i sildi, bu yüzden sonuçları kendiniz görmeniz mümkün değil. Xiaomi'nin bu kararı, kullanıcıları anket sonuçlarından daha çok şaşırttı.
MIUI ve Stock Android arasındaki farklar nelerdir?
MIUI, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Android tabanlı özel bir arayüzü ve işletim sistemi. Stock Android ise Google'ın sade işletim sistemine verilen teknik isim. Bir çok marka kendi Android sürümlerini geliştiriyor. Ama güvenlik, güncelleme hızı ve kararlılık konusunda endişeleri olan kullanıcılar Stock Android'i tercih edebiliyor. Yeni bir Android sürümü yayınlandığı zaman Stock Android'li cihazlar bu güncellemeden hemen faydalanabiliyor, ancak özel Android sürümlerine sahip cihazlar, markaların yeni sürümleri hazırlaması için beklemesi gerekiyor.
MIUI'a dönecek olursak, oldukça kullanıcı dostu ve sık güncellenen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özel işletim sistemi sürümü olması, onu güvenlik önlemleri bakımından geride kalmasına sebep oluyor, bu da anket sonuçlarını etkilemiş olmalı.
Xiaomi Mi A1 ilk piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar Stock Android seçeneğine sahipti. Tahminler daha o zamandan şirketin bu kararının MIUI için iyi sonuçlanmayacağını söylüyordu. Ankete katılan 14,700 kişinin %57'si Stock Android'i tercih ettiğine göre, Xiaomi şu an bu kararının sonuçları ile yüzleşiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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