Xiaomi, Twitter'da Yaptığı Ankette Bozguna Uğradı

Xiaomi, Twitter'da yaptığı ankette kullanıcılarının Stock Android'i MIUI arayüzüne tercih ettiklerini öğrendi!

Xiaomi, Twitter'da Yaptığı Ankette Bozguna Uğradı

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