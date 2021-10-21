Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Mi 6 Hakkında Heyecan Verici Sızıntılar!

Xiaomi, 9 Ocak tarihinde Hindistan'da Redmi Note 4'ü piyasaya sürmeye hazırlanırken, diğer yandan şirketin gelecek amiral gemisi ile ilgili sızıntılar da paylaşılmaya devam ediliyor. Son söylentiler, Mi 6'nın 2 farklı işlemci ve 3 farklı model şeklinde piyasaya sürüleceği olurken, bu aynı zamanda diğer özelliklerinin de kullanılan işlemciye göre modeller arasında farklılık göstereceği anlamı taşıyor.
Bilgilere göre Xiaomi Mi 6'nın Helio X30 yonga seti ve Snapdragon 835 gibi 2 farklı işlemci seçeneğine sahip olacak. Bunu Samsung'un Galaxy S serisini Exynos ve Qualcomm seçenekleri ile piyasaya sürmesi gibi düşünülebilir. Fakat Samsung, işlemci tercihlerini bölgeye belirlerken, Xiaomi'nin ise bu farklılığı telefonun satışa çıkacağı bölgelere göre mi yapacağı henüz bilinmiyor.
2 farklı işlemci seçeneğinin yanı sıra ise Xiaomi Mi 6'nın 3 farklı versiyonla çıkacağı söylenirken, 3'üncü modelde hangi işlemcinin kullanılacağı ve ne gibi özellikler yer alacağı da netlik kazanmış değil. Ancak bilinenlere göre Snapdragon 835 işlemci ile gelecek Mi 6 modelinde 6 GB RAM ve 256 GB hafıza yer alacak.
Her 3 modelin ortak noktası ise 3000 mAh kapasitesinde bir batarya ve USB-C portuna kullanacakları olması. En azından şimdilik bilinen bu.
Peki, Xiaomi Mi 6 ne zaman tanıtılacak ve fiyatları ne olacak?
Xiaomi Mi6'nın gelecek ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılması bekleniyor. Fiyatlar ise kabaca 310 Dolar ila 390 Dolar arasında olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın