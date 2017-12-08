Xiaomi'den Dev Bir Hamle Daha

Çinli telefon devi Xiaomi, artık bir dünya markası olduğunu kanıtlayan, belki de en önemli adımını önümüzdeki sene atacak!

Xiaomi'den dev bir hamle daha

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