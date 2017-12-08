Xiaomi'den Dev Bir Hamle Daha
Çinli telefon devi Xiaomi, artık bir dünya markası olduğunu kanıtlayan, belki de en önemli adımını önümüzdeki sene atacak!
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Bloomberg'e göre önümüzdeki sene halka açılacak. Telefon üreticisi, muhtemel bir ilk halka açış teklifi için yatırım bankalarıyla konuşmaya başladı bile ve hisse satışlarından en az 50 milyar dolar toplamayı umuyor.
Buna karşın endüstri kaynakları, Xiaomi'nin değerlendirmesinde biraz fazla pozitif düşündüğünü söylüyorlar. Bloomberg raporuna göre bazı yöneticilerden 100 milyar dolar gibi aşırı bir rakama ulaşabileceklerini düşünenler var.
İşlem, önümüzdeki senenin ikinci yarısında Hong Kong'ta gerçekleşecek ve halka sunma, Xiaomi'nin servetinin yeniden doğması için en önemli adım olacak. Firma, Huawei ve Oppo gibi güçlü Çinli rakiplerinden sürekli baskı gördü ama sonunda sivrilmeyi başardı, bunda Hindistan'daki başarılarının payı da büyük.
H. Hüseyin Öztürk
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