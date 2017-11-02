Xiaomi'den İki Yeni Selfie Telefonu
Xiaomi, ön kameraya odaklanan yeni Redmi Y serisi telefonlarını tanıttı!
Xiaomi, bugün Yeni Delhi'de düzenlediği basın etkinliğinde Redmi Y serisi telefonlarını tanıttı. Yeni Redmi Y1, 16 megapiksellik ön kamerayla ve LED selfie ışığıyla geliyor.
MIUI 9 beta arayüzü ile çalışan Redmi Y1, Kasım ortasında final sürüm için bir güncelleme alacak. MIUI 9, uygulamaları daha hızlı çalıştırmanın yanında, optimize edilmiş dokunmatik geri bildirim, CPU hızlandırması ve arka planda optimize iş parçacığı planlama gibi yeniliklerle geliyor. Diğer yenilikler arasında daha iyi uyarılar, ekran bölme, simge animasyonları ve akıllı fotoğraf düzenleme var.
5,5 inç 1880x720 ekran sunan Redmi Y1, Android 7.1.2 Nougat ile geliyor. Cihazın özellikleri şöyle sıralanıyor:
- 5,5 inç ekran
- 1,4GHz Qualcomm Snapdragon 435 sekiz çekirdekli 64 bit işlemci
- 32/64GB depolama, microSD kart ile 128GB'a kadar genişletilebilir
- 3/4GB RAM
- 16MP kamera, LED selfie ışığı, f/2,0 diyafram, 76,4 derece geniş açılı lens
- 13MP arka kamera
- 3.080mAh pil
Xiaomi tarafından aynı anda tanıtılan Redmi Y1 Lite ise şu özelliklerle geliyor:
- Android 7.1.2 Nougat ve MIUI 9 beta
- 5,5 inç 1280x720 ekran
- Qualcomm Snapdragon 425 dört çekirdekli, 64 bit işlemci
- 2GB RAM
- 16GB dahili depolama, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir
- 13MP arka kamera
- 3.080mAh pil
Şu an iki cihaz da yalnızca Amazon'a özel ve ilk satış, 8 Kasım'da yapılacak. Bunun ardından cihazlar, Xiaomi'nin mağazalarında satışa sunulacaklar.
Zeynel A. Öztürk
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