Xiaomi'nin Ucuz Telefonlarında "Reklam" İddiası!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler