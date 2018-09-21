Xiaomi'nin Ucuz Telefonlarında "Reklam" İddiası!
Uygun fiyatları akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi, ucuz telefonlarının menülerinde reklam gösteriyor!
Reklamlar hemen her yerde karşımıza çıkıyor. İnternette dolaşırken, video izlerken, oyun oynarken gördüklerimize ulaştık. Peki, ya yalnızca telefonunuzun ayarlar menüsünde dolaşıyorsanız ve karşınıza yine reklamlar çıkıyorsa? Sizce de bu biraz garip değil mi? Anlaşılan Xiaomi için değil.
Bir Reddit kullanıcısı, Xiaomi akıllı telefonunda ayarlar menüsü altında dolaşırken karşılaştığı reklamlardan şikayette bulunmuş. Kullanıcı, bu sorunla son yazılım güncellemesinden sonra karşılaşmış ve takip eden kullanım süresinde, MIUI yazılımın hemen her yerinde reklam sayısının arttığını görmüş. Xiaomi'den buna karşılık gelen açıklama ise, gerçekten ilginç; zira Çinli şirket bazı ucuz akıllı telefonlarında reklam gösterdiklerini kabul etmiş.
Xiaomi'nin akıllı telefonlarında kullandığı reklamlar, elbette tüm akıllı telefonları kapsamıyor. Yalnızca oldukça bütçe dostu olan akıllı telefonlarında böylesi bir yönteme başvuran Çinli şirket, reklamın iş modellerinden biri olduğunu savunuyor. Ancak yine de reklamların telefonu tamamen ele geçirmesi de hoş değil. Umarız Xiaomi, bunun bir dengesini bulmaya çalışır.
Ercan Uğurlu
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