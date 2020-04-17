XPG Çevre Birimlerinde %35'e Varan İndirim!

ADATA'nın oyuncular için özel ekipmanlar sunduğu XPG markasıyla çıkan klayve, fare ve kulaklık gibi çevre birimleri önde gelen bilgisayar ve elektronik mağazalarında %35'e varan indirimlerle satılıyor.
Sınırlı bir süre için geçerli olacak kampanya ile QP, İtopya, Adeks, İnce Hesap ve Sinerji dijital mağazaları üzerinden, başta XPG PRECOG oyuncu kulaklığı, XPG SUMMONER oyuncu klavyesi ve XPG INFAREX M20 oyuncu faresi olmak üzere XPG çevre birimlerine sınırlı bir süre için avantajlı fiyatlarla sahip olmak mümkün.
Kampanya kapsamında bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
- XPG SUMMONER Mekanik Oyuncu Klavyesi - 599TL
- XPG PRECOG Çift Sürücülü Oyunuc Kulaklığı - 799TL
- XPG INFAREX M20 Oyuncu Faresi - 149TL
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