XPG Çevre Birimlerinde %35'e Varan İndirim!

ADATA'nın oyuncular için özel ekipmanlar sunduğu XPG markasıyla çıkan klayve, fare ve kulaklık gibi çevre birimleri önde gelen bilgisayar ve elşektronik mağazalarında %35'e varan indirimlerle satılıyor.