XPG Levante 240 İnceleme

Hazır Cyberpunk 2077 de piyasaya çıkmışken artık yeni bir sistem toplamak oyun severler için elbette farz oldu. İyi bir işlemci, yeni bir ekran kartı, SSD ve RAM blokları derken, elbette soğutucu da iyi bir sistemin olmazsa olmazı. Bu donanım parçalarından birini bile aksatmanız, bir yerden patlak verecek performansa delalettir ki oyuncular da bunu iyi bilirler.
Bugün konumuz XPG Lavente 240. XPG'nin bu hem RGB desenli hem sıvı takviyeli CPU soğutucusunu bir süredir kullanıyoruz ve açıkçası sağladığı performansıyla da gayet memnunuz. Bu yazının bir videosu da olacaktı; soğutucuyu yakından sizlere göstermeyi de istiyorduk, fakat Covid-19 karantinası kuşkusuz herkesi olduğu gibi bizleri de kapsadı ve dolayısı ile videosunu çekemedik. Ancak bu cihazla ilgili ayrı bir videoyu ileriki dönemde muhakkak sizlerle paylaşacağız. Evet, şimdi gelin XPG Lavente 240'ı biraz daha yakından tanıyalım.
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XPG Lavente 240'nin kutusunda kurulumu için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm parçalar çıkıyor. Intel ve AMD braketleri ve kabloları gibi ihtiyaç duyabileceğiniz her parçayı eksiksiz şekilde bulabiliyor ve kitapçık yoluyla kurulumu kolay şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Kurulumu tamamlandıktan sonra ise tüm şıklığıyla kasanızın içindeki yerini alıyor. Bu arada Intel tarafında LGA 1200, 1366, 115x, 2066 ve 2011, AMD tarafında ise AM4 CPU yuva desteğine sahip olduğunu da belirtelim.
XPG Lavente 240, tabii ki tam boyutlu bir soğutma bloğundan oluşuyor. Alüminyum radyatörün ön tarafında ise üzerinde çift halkalı 120 mm'lik fanların takılı olduğunu görüyoruz. Bu fan tasarımları hem düşük ses sağlayan tasarıma sahip, hem de RGB ışıklandırmalarıyla oyuncuların beğeneceği derecede cazibeli. Fanlar ARGB Sync tarafından yönetilen 20 LED içeriyor ve bu LED'ler özellikle yeni nesil anakartlar olmak üzere pek çok anakartla uyumlu durumda.
XPG Lavente 240'ın soğutma çözümünde etkili davranabilmesini, 240 mm'lik geniş radyatör yüzeyinde katı alüminyum malzemenin kullanılmış olması kadar, pompa tasarımı da destekliyor kuşkusuz. Cihazın içindeki soğutulmuş düşük buharlaşmalı soğutma sıvısını CPU'da dolaştıran ve kullanılan manşonlu kauçuk borular yardımıyla 240 mm'lik radyatöre yollayan bu pompa, cihazın kalbi konumunda. Burada Asetek'in en yeni soğutma çözümü kullanılmış. Geniş soğutma alanı ve ısı değişim verimliliği sağlayan 0.15 mm'lik mikro kanallı bakır levhadan oluşan bu tasarım neticesinde de ortaya muazzam bir sonucun çıktığını söyleyebiliriz.
600 ila 2000 devir arasında çalışabilen fanların performansı etkili olduğu kadar, gürültü anlamında da kulaklara bayram ettirecek cinsten bir sessizlik sağlaması, XPG Lavente 240'ın en sevdiğimiz yönlerinden biri oldu. Sıcaklık ve akustik arasında müthiş bir denge sağlanırken, özellikle hava soğutmalı bir fandan sonra bu tür sıvı soğutmalı bir soğutucuya terfi edecek olanlar da bu durumdan çok hoşlanacaklardır.
Sistem boşta çalıştığında işlemciyi 25 – 27 derecelerde tutan, Benchmark yazılımlarında yük altında ise 55 – 65 dereceler arasında ısı değerlerini sağlayan XPG Lavente 240, oyun performansında da gayet etkili sonuçlar üretiyor ve işlemcinin ısısını 35 – 40 dereceler arasında dolaştırıyor. Bunlar da gayet etkili değerler olurken, elbette fanların ürettikleri ses değerlerini de ölçtük.
XPG Lavente 240'nin üzerindeki fanlar yüzde 25 değerinde çalışıyorken 34 dBA değerinde ses üretiyor. Bu ses, yüzde 50 devir hızında 38 dBA'e, yüzde 100'de ise 45 dBA'e yükseliyor. Bu sonuçlar da genel çerçevede gayet iyi.
Sonuç
İncelemenin başında sistem toplayacaklar için dedik, ancak sistemini güncellemek isteyenler için de gayet tercih edilebilir bir soğutucu çözümü oluyor XPG Lavente 240. Eski soğutucunuz ile arada etkili performans farkı alacağınız kesin. Elbette daha uygun fiyatlı alternatifleri de var, onları da değerlendirmek isteyebilirsiniz, ancak onları da yakından incelemek gerek. Şu an XPG Lavente 240'ı pazarda 1129 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Eğer iyi ve sorunsuz bir CPU soğutucu arıyorsanız XPG Lavente 240 önerimizdir.
CHIP Online Notu: %90
+ Gerçekten başarılı soğutma performansı
+ Malzeme kalitesi
+ RGB desenli tasarım
+ 5 yıllık garanti
- Manüel RGB denetleyicisi yok
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