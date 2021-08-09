XPG Spectrix D50 DDR4 İncelemesi

Adata'nın Spectrix serisi 2020'nin sonunda yenilendi ancak farklı kapasite ve performanslarda modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. D50 firmanın diğer üst seviye modelleri gibi 1.95mm kalınlığında bir metal soğutucu ile kaplı bellek modüllerinde RGB desteği ile geliyor. Yeni RAM kiti, RGB ışıklandırma bölümünü, bloğun üst kısmında üçgen biçimli bir tasarımla sunmayı tercih etmiş
Her biri 46 gram ağırlığındaki RAM'ler düşük 40mm'lik yükseklikleri ile bir miktar yüksek profilliler. Anakartınızda kullandığınız soğutucuya çarpmayacağına emin olmanızı öneririz ama açıkçası yeni sistemlerde bu pek olası değil.
2x16 GB kit şeklinde bulunan Spectrix D50, 1.35 voltaj ile 3600 MHz frekansında ve CL 18 gecikmesiyle çalışıyor. Elbette hız aşırtma payı da bulunmakta. Intel Ekstrem Bellek Profilini (XMP) 2.0 desteği ile beraber, Intel tarafında hız aşırtma işlemini kolaylaştırıyor. AMD tarafında da yine BIOS üzerinden oldukça zahmetsiz şekilde hızları arttırabiliyorsunuz.
46 gram ağırlığındaki Spectrix D50'nin ayrıca, 32 GB'a kadar uzanan kapasiteler ve DDR4-4133 MHz'de zirve yapan üst seviye frekanslarla çeşitli varyasyonlara sahip olduğunu da belirtelim.
Sonuç olarak Spectrix D50, performansıyla, genel görünüm ve hız aşırtma seçenekleriyle olduğu kadar bu segmentte fiyatıyla da gayet başarılı bir model olmuş. Oyun tarafında olduğu kadar yüksek işlem gerektiren programları çalıştıracak olanlar tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir durumda.
Sonuç
Spectrix D50'nin fiyatı ise döviz kurlarından etkilenmiş olmasına rağmen sunduğu performans göz önüne alındığında makul kabul edilebilir. Ürün 2300 TL dolaylarında bulunabiliyor.
CHIP Online Notu: %92
+ Çok başarılı performans
+ RGB destekli şık tasarım
+ Başarılı soğutma
- Profili bir miktar yüksek
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