XPG Spectrix D50 İnceleme

XPG, markası bilindiği gibi Adata'nın yüksek performans sağlayan PC bileşenleri arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde ülkemizde de yoğun rağbet gören markanın bu alanda pek çok çözümü yer alıyor. Hatta yakın zamanda işlemci soğutucularından XPG Levante 240'ı da incelemiştik. Bugün ise iyi bir RAM bloğu olan Spectrix D50'ye yakından bakacağız.
Adata, Spectrix serisini 2020'nin son çeyreğinde yeni DDR4 bellek kitleri ile genişletti. Böylece farklı kullanıcılara farklı seçenekler sunan şirket, Spectrix D50'yi ise yine RGB tasarımla hazırlamış. Fakat bu defa daha rafine bir tasarımla karşımıza çıkan yeni RAM kiti, RGB ışıklandırma bölümünü, bloğun üst kısmında üçgen biçimli bir alana taşıyor.
Tasarım açısından baktığımızda, Spectrix D50'in 40 mm'lik yüksekliği ile nispeten yüksek profilli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yeni sistemlerde bu pek problem yaratmayacaktır. Modülün yükseklik payının bulunmasının arkasındaki sebep ise kuşkusuz üzerinde bulunan geniş soğutma bloğu ve RGB ışıklandırma bölümü.
1.95 mm kalınlığında metal bir soğutucu ile çevrelenmiş şekilde gelen RAM'lerin, böylece hem oyun hem yüksek işlem gerektiren uygulamalarda ısınmasının önüne geçilerek serin kalması sağlanıyor. Metalik gri ve beyaz renk seçenekleriyle bulunabilecek olan modüllerin üzerindeki RGB ışıklandırmayı ise ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync ve ASRock RGB LED yazılımları ile değiştirebiliyorsunuz.
XPG Spectrix D50 Performansı Nasıl?
Görünümüyle oldukça şık duran RAM'ler performans açısından da beklentileri karşılıyor. Elimizde 2 adet 8 GB kit şeklinde bulunan Spectrix D50, halihazırda 1.35 voltaj ile 3600 MHz frekansında ve CL 18-20-20 gecikmesiyle çalışıyor. Ancak tabii ki hız aşırtma payı bulunuyor. Intel Ekstrem Bellek Profilini (XMP) 2.0 desteği ile beraber, Intel tarafında hız aşırtma işlemini kolaylaştırıyor. AMD tarafında da yine BIOS üzerinden oldukça zahmetsiz şekilde hızları arttırabiliyorsunuz. Spectrix D50'nin ayrıca, 32 GB'a kadar uzanan kapasiteler ve DDR-4133'de zirve yapan üst seviye frekanslarla çeşitli varyasyonlara sahip olduğunu da belirtelim.
Sonuç
Sonuç olarak Spectrix D50, performansıyla, genel görünüm ve hız aşırtma seçenekleriyle olduğu kadar bu segmentte fiyatıyla da gayet başarılı bir model olmuş. Oyun tarafında olduğu kadar yüksek işlem gerektiren programları çalıştıracak olanlar tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir durumda.
XPG Spectrix D50 Fiyatı Ne Kadar?
Spectrix D50'nin fiyatı ise şu an piyasada 874 TL dolaylarında bulunabiliyor ki, bu da muadilleri karşısında gayet iyi bir seçenek olarak öne çıkmasını sağlıyor.
CHIP Online Notu: %90
+ İyi performans
+ Hız aşırtma payı
+ RGB ışıklandırma
+ Sağlam tasarım
- Yüksek profil
Teknik Detaylar
- Tür DDR4
- Kapasite 2x8GB
- Hız 3600MHz
- CAS 18-20-20
- Voltaj 1.35V
- Renk RGB
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