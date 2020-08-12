Yağmurda çıplak ayakla dans eden Nijeryalı çocuğa burs verildi!

Yağmurda çıplak ayakla dans eden Nijeryalı çocuk Anthony Mmesoma Madu'ya New York'taki Amerikan Bale Tiyatrosu'ndan burs teklif edildi.

Yağmurda çıplak ayakla dans eden Nijeryalı çocuğa burs

11 yaşındaki Nijeryalı çocuk Anthony Mmesoma Madu, bu yaz milyonlarca insan tarafından izlendi. Yağmurda çıplak ayakla dans ettiği bale videosu viral olan Nijeryalı yetenekli genç New York'un prestijli Amerikan Bale Tiyatrosu'ndan burs kazandı.

Binlerce Kişiyi Dansıyla Büyüledi

Nijerya Lagos'tan Anthony Mmesoma Madu, Viola Davis ve Cynthia Erivo gibi ünlüler de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısını, dansa olan bağlılığı ve yağmurda ayakkabısız halde muhteşem hareketler yapma becerisiyle büyüledi.

ABD'de Eğitim Alacak

Madu, şimdi, videonun gördüğü uluslararası ilgi sayesinde, 2021'de eğitim için ABD'ye seyahat etmeye hazırlanıyor.

nijeryalı

Bale, doğru ayakkabılarla uygun bir ortamda bile zordur, ancak Anthony viral olan videoda güzel bir pirueti her zaman, her yerde çekebileceğini gösterdi.

nijeryalı

"Dans Ederken Dünyanın Tepesinde Gibi Hissediyorum"

11 yaşındaki Nijeryalı çocuk şöyle dedi: "Bale benim hayatım. Dans ederken sanki dünyanın tepesindeymişim gibi hissediyorum. Annem beni ne zaman bir işe gönderse, gitmeden önce bale dansı yapıyorum ve bu beni çok çok mutlu ediyor. Baleyi çok seviyorum."

Videoda Nijeryalı çocuk çıplak ayaklı, şortlu ve atletli ama ustaca dans ediyor, dönüyor, sıçrıyor ve arabesk yapıyor.  

WATCH TALENTED AFRICAN BALLET DANCER Anthony Mmesoma Madu PERFORM HEARTFELT ROUTINE FOR HIS MOTHERWATCH TALENTED AFRICAN BALLET DANCER Anthony Mmesoma Madu PERFORM HEARTFELT ROUTINE FOR HIS MOTHER
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Ücretsiz Eğitim Alan 12 Öğrenciden Biri Oldu

Anthony, Leap of Dance Academy'de ücretsiz eğitim alan 12 öğrenciden biri oldu.

bale

Anthony'nin okulu ve öğretmeni de ilgiden faydalandı. Eğitmen Owoseni, eğitmenlere eğitim veren Ulusal Eğitim Müfredatına katılacak. 

Owoseni, öğrencileri gibi bir bale okulunda dans etmeyi öğrenemedi. 13 yaşındayken Save the Last Dance'ı izledikten sonra öğrenmek istedi - ancak Lagos'taki pahalı okullara gidemedi, bu yüzden kendi kendine YouTube videolarından dans etmeyi öğrendi. 

dans

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