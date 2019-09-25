Yahoo Mail'in Yeni Android ve iOS Sürümü Hazır
Bir dönemlerin internet devi olan Yahoo, yeni uygulaması ile Google'ın Gmail'ine hodri meydan diyor!
Yahoo Mail, mobil uygulamasının son sürümünü yayınladı. Uygulama, mobil Gmail'de olduğu gibi herhangi bir eposta sağlayıcısıyla kullanılabiliyor.
Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Yahoo Mail, sunduğu 1TB alan ile dikkat çekiyor. 1TB (1000GB), Gmail ve Outlook'un sunduğu 15GB karşısında oldukça etkileyici bir rakam.
Yahoo'nun eposta uygulaması, aldığınız tüm eposta eklerini tek bir alanda gösterebiliyor ve tarihe göre sıralayabiliyor. Böylece size gönderilen dosyaları bulmanız kolaylaşıyor.
Haber bültenlerine abone olduysanız, Yahoo Mail ile bu epostaları filtreleyebiliyor ve hepsini tek bir alanda görebiliyorsunuz. iOS'a özel bir işlev olarak yakındaki indirim epostalarını görebiliyorsunuz.
Yine Apple kullanıcıları, önemli olabilecek veya zamanında görmeniz gereken (indirimler veya paket gönderim bilgileri gibi) epostaları gelen kutusunun en üstünde görebiliyorlar.
Güçlü ve ücretsiz bir eposta istemcisi arıyorsanız, seçenekleriniz bir anda çok azalıyor. Bu nedenle yenilenen Yahoo Mail, Play Store ve App Store için iyi bir seçenek olacak.
Buna karşın ücret ödemediğiniz hizmetlerde verilerinizin işlenebileceğini ve üçüncü partilere görünür olabileceğini hatırlatalım. Ancak bu elbette tüm ücretli hizmetlerin kusursuz olduğu anlamına gelmiyor.
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