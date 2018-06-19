Yahoo Mail'in Mobil Web Sayfası Yenilendi!
Gmail'in rakibi Yahoo Mail'i ısrarla bırakmayanlar, bugünkü yeniliklere sevinecekler!
Eposta dendiğinde artık akla ilk gelen hizmet Google'ın Gmail'i, ancak Yahoo Mail'i kullananlar henüz tükenmiş değil. Verizon'un kontrolindeki Yahoo Mail, 227 milyon aktif kullanıcıya sahip ve her gün 26 milyar eposta alıyor. Yahoo Mail, bugün mobil web sitesini yenileyerek mobil uygulamaya iyice yaklaştırdı.
Yahoo, Mail'in mobil web sayfasındaki yeniliklerin amacının telefonda en iyi deneyimi sunmak olduğunu söylüyor. Yahoo Mail'e gelecek işlevler arasında epostaları sürükleyerek okundu olarak işaretleme veya silme, klasörlere ulaşmanızı sağlayan yan menü, eposta adresleri için otomatik öneriler, sonsuz kaydırılabilen gelen kutusu ve epostalarla ilgili hızlı işlemler yapmanızı sağlayan araç çubuğu var.
Yeni mobil web sayfası, açık ve koyu arka planlar arasında geçmenize de izin veriyor. Yahoo Mail yenilenen mobil web sayfasının yanında Android Go cihazlarına özel bir uygulama da yayınladı. Yahoo Mail'in Go sürümü, standart Yahoo Mail uygulamasıyla aynı mimariyi kullanıyor ve işlevlerin çoğunu sunuyor, bununla birlikte kullanılan RAM miktarını 50MB'ın altında tutuyor. Yahoo Mail for Android Go'yu buradan indirebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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