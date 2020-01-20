Yahoo ve Verizon'dan OneSearch Arama Motoru!

Yahoo ve Verizon, tamamen gizlilik odaklı yeni arama motoru OneSearch'ü kullanıma sundu.

  • Ercan Uğurlu
Yahoo ve Verizon'dan OneSearch Arama Motoru!

Popüler arama motorlarında her ne kadar gizli mod bulunuyor olsa da, aslında burada yapılan aramaların da algoritma tarafında kullanıcılarla ilişkilendirildiği malum. VPN uygulamalar kullanmak istemiyor ancak yine de internet aramalarında gizli kalmak istiyorsanız, Yahoo ve Verizon'un yeni arama motoru OneSearch size göre olabilir.

Verizon'un açıklamalarına göre OneSearch, yeni nesil bir arama motoru olarak hayatına başladı. Tamamen tarafsız ve filtrelenmiş sonuçlar ürettiği söylenen OneSearch'ü diğer arama motorlarından ayıran en temel özelliği ise, yaptığınız aramalarda tamamen anonim olmanız.

"Aramalarınızın izlenmediği, depolanmadığı ve reklamverenlerle paylaşılmadığı bir dünya yarattık," diyen Verizon Tüketici Ürünleri Deneyimleri Başkanı Michael Albers, kullanıcılar için güvenli internet arama kapısını açtıklarını söylüyor.

OneSearch'te öte yandan URL'lerinizi şifreleyen gelişmiş gizlilik modu da yer alırken, yeni arama motorunun ne kadar başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz.

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