Yakında telefonunuz için göz kırpmanız yeterli olabilir

Yeni bir ürün ile beraber telefonların sadece göz kırparak veya gülümseyerek kontrol edilmesi mümkün olabilir...

Telefonunuz için göz kırpın!

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