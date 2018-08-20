Yaklaştırın, Suçu Başından Durdurun!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ