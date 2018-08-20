Yaklaştırın, Suçu Başından Durdurun!
Chrome'da çalışan bu oyun, Blade Runner'daki Harrison Ford'u kontrolünüze veriyor!
Bilgisayarlarımız, teknolojinin en son ürünlerini bir arada barındıran inanılmaz birer cihazlar. Yine de filmlerde gördüğümüz suçlu bulma yeteneklerine pek yaklaşmış değiller. Pikselli fotoğrafları yakınlaştırıp parmak izine bakmak, ancak filmlerde hayal edilebiliyor.
Chrome'un masaüstü sürümünde çalışan Enhance.Computer, en azından bu hissi oyunda yaşamanızı sağlıyor. Blade Runner'ı izleyenler ve Harrison Ford'un "enhance" dediğini görenler, oyunda yabancılık çekmeyecekler. Programcı ve sanatçı Nichole He'nin geliştirdiği oyun, "zoom in", "zoom out", "move up" ve "enhance" gibi komutlara cevap veriyor. Oyunda Detective CYB3R'ı yönetiyor ve suçu engellemek için fotoğraftaki gizli kodu bulmaya çalışıyorsunuz. Geri sayan sayaç, oyunu tahmin ettiğinizden zor bir hale getiriyor.
Ses tanıma yazılımı kusursuz olmasa da, oyun oldukça eğlenceli.
Zeynel A. Öztürk
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