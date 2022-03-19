Yamaha'da Yeni Dönem Elektrikli NEO's ile Başlıyor

Geçtiğimiz haftalarda "Switch ON" lansmanında tüm dünyaya yeni geliştirdikleri elektrikli ürün modellerini lanse eden Yamaha Motor, elektrikli mobilite alanında sürüş keyfini farklı bir boyuta çıkarıyor. Lansmanda mobilite sınıfının üç yeni e-Bike modeli All Mountain, Gravel ve Urban teknolojik üstünlükleriyle dikkatleri üzerine çektikten birkaç gün sonra Yamaha en büyük sükseyi elektirikli NEO's ile yaptı.
Yenilikçi teknoloji ve çevreci hassasiyet...
Sürdürülebilir yaşam döngüsü yaratmak amacıyla elektrikli mobilitenin geliştirilmesine yönelen Yamaha Motor, elektrikli araçlarıyla kullanıcılarına sıfır emisyon ile çevre duyarlılığı yüksek teknolojiyi deneyimleme fırsatı sunuyor. Yamaha Motor, 2050 Çevre Planı çerçevesinde üretim ve ticari odaklı tüm faaliyetlerinde karbon nötrlüğünü hedefliyor. Bu amaçla geliştirilen 2022 model yeni nesil NEO's, Yamaha'nın Avrupa pazarında piyasaya sürülen ilk "50 cc eşdeğeri" seri üretim elektrikli scooterı. Hiç motosiklet kullanmayanların dahi kolaylıkla adapte olacağı NEO's, B sınıfı ehliyet ile sürülebiliyor. Bu da onu her yönden ulaşılabilir yapıyor.
Motosikletinizi evinizde şarj edin.
Elektrikli NEO's ile benzin istasyonu aramaya son, aküsünü çıkarıp evinizde dahi şarj edebilirsiniz. Standart donanım olarak bir akü ile sunulan NEO's, menzili yaklaşık 68 km'ye kadar artırabilen isteğe bağlı ikinci bir akü için konektör ve muhafaza ile donatıldı. Şarj işlemi, akü NEO's modeline takılı durumdayken veya iç mekanda şarj için çıkarılarak gerçekleştirilebilir. NEO's, evlerde kullanılan standart prizlerle şarj edilmek üzere tasarlanan özel ve taşınabilir akü şarj cihazıyla birlikte sunuluyor ve tam şarj olması yaklaşık 8 saat sürüyor.
Yeni NEO's, farklı sürüş koşullarında optimum çalışma verimliliği elde etmek üzere tasarlandı ve 50,4 V / 19,2 Ah lityum iyon aküden ve doğrudan tahrikli elektrik motorundan tam performans elde etmek için Araç Kontrol Ünitesi (VCU) ve Motor Kontrol Ünitesi (MCU) ile donatıldı. VCU/MCU, her akünün ne zaman ve nasıl kullanılacağını kontrol ediyor. Akü şarjı zayıflıyorsa güç çıkışı otomatik olarak sınırlanıyor ve bu durum gösterge panelindeki kaplumbağa simgesiyle belirtiliyor. İsteğe bağlı ikinci bir akü takılıysa sistem, ya tipik şehir içi dur-kalk sürüşü sırasında duruş halindeyken ya da durmadan gerçekleştirilen daha uzun yolculuklarda otomatik olarak ikinci aküye geçiyor.
Kendisi gibi sesi de küçük
NEO's, estetik açıdan memnuniyet verici bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra günlük şehir içi ulaşım rolünü öne çıkaran pratik dokunuşlara sahip. İç kısım tasarımın ana hatlarına uygulanan kauçuk şeritler, NEO's modeline şık bir dış görünüm kazandırmanın yanı sıra küçük darbelere ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor. Bu kompakt, doğrudan tahrikli tekerlek göbeğinin kalbinde güçlü hızlanma, sarsıntısız ve son derece sessiz çalışma özellikleriyle yüksek düzeyde tork sağlayan yeni geliştirilmiş hava soğutmalı fırçasız bir elektrik motoru yer alıyor. Yamaha'nın test verileri, elektrikli NEO's modelinin yanmalı motora sahip eşdeğeriyle kıyaslandığında 7 metre uzaklıktan 71 dB yerine sadece 55 dB ses ürettiğini gösteriyor ve bu da onu yoldaki en sessiz araçlardan biri yapıyor.
İki farklı sürüş modu ile her koşula uyum...
NEO's sürücülerine, koşullara ve bireysel tercihlere bağlı olarak iki farklı sürüş modundan birini seçme fırsatı veriliyor. Sağ elcikteki düğmeyi kullanarak modlar arasında anında ve kolayca geçiş yapılıyor. STD modu, en yüksek güç çıkışını 40 km/sa. hızda 2,06 kW ile sağlıyor. ECO modu, akü tüketimini azaltmayı amaçlıyor ve bu mod maksimum menzile ulaşmak istenilen daha uzun sürüşler için en uygun moddur. ECO modunda maksimum güç 30 km/sa. hızda 1,58 kW'a düşürülebiliyor ve azami hız 35 km/sa. ile sınırlandırılıyor.
MyRide ile sürüş esnasında bile iletişimde kalmak mümkün...
NEO's sürücüleri, Yamaha'nın ücretsiz MyRide uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek ve yalnızca bir QR kodu veya VIN numarası kullanarak scooter'daki İletişim Kontrol Birimi (CCU) ile araçlarını eşleştirebiliyor ve yeni nesil NEO's modelini sürerken bağlantıda kalabiliyor. Bağlantılı LCD gösterge, kullanıcının akıllı telefonuna gelen aramaların ve mesajların gerçek zamanlı bildirimlerini görüntüleyen ve her NEO's kullanıcısının arkadaşları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmasını sağlayan simgelere sahip. NEO's sürücüleri ayrıca sürüş deneyimlerini diğer Yamaha MyRide kullanıcılarıyla paylaşabiliyor, yolculuk verilerini dışa aktararak, fotoğrafları görüntülemek, rotaları karşılaştırmak ve gidilecek yeni yerleri kontrol etmek için diğer MyRide kullanıcılarıyla bağlantı kurabiliyor.
Hiç kimse NEO's benim cüsseme uygun diyemeyecek.
Akıllı Anahtar ile anahtarsız çalıştırma sistemi NEO's için de kullanıldı. 795 mm sele yüksekliği ve geniş ayaklık alanı ile doğal ve dik bir sürüş pozisyonu sağlayan NEO's, farklı fiziğe sahip sürücülere rahat ve dinlendirici bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Yamaha'nın tasarım ekibi, aküyü ayaklık bölümünün altı yerine selenin altına yerleştirerek yeni NEO's modelinin geniş bir ayaklık alanına sahip olmasını sağladı ve büyük ya da küçük ölçülere sahip sürücülere kendilerine en uygun oturma pozisyonunu seçme özgürlüğü sundu. Özenle tasarlanmış elcik/sele/ayaklık üçgeni ile konforlu sele minderlerinin birlikteliği ayakların yere daha rahat ulaşmasını sağlayarak güvenli kalkış ve durdurma özelliği sunar ve optimum sürüş konforu sağlayan ergonomik açıdan verimli bir düzen oluşturur.
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