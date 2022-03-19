Yamaha'da Yeni Dönem Elektrikli NEO's ile Başlıyor

Gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre motosiklet sektöründe yenilikçi çözümler sunan Yamaha Motor, sürdürebilirlik anlayışıyla yaşam döngüsü için yeni bir dönem başlatarak elektrikli mobilite dünyasının öncüsü oluyor. Temel olarak faaliyet gösterdiği içten yanmalı motor üretimine paralel olarak uzun süredir elektrikle çalışan scooter'lar üzerinde yoğunlaşan Yamaha Motor'da yeni bir devrin kapısı elektrikli NEO's ile aralandı.