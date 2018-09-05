Yandex Rusya'da Sürücüsüz Testlerine Başlıyor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler