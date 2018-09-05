Yandex Rusya'da Sürücüsüz Testlerine Başlıyor!
Teknoloji devlerinden Yandex, Rusya'da otonom araba testlerine başlıyor!
Rusya'nın Yandex'i, otonom sürüş çabalarını bir adım daha ileri götürdü ve Rusya'nın Innopolis üniversite şehrinde otonom bir gezinti hizmeti sunmaya başladı.
Verilen bilgiye göre şimdilik sadece iki adet otonom sürüş aracı olacak ve bunlar üniversite, stadyum ve konut blokları gibi belirli yerlere ücretsiz olarak seyahat edecekler. Yolcu koltuğunda bir emniyet mühendisi de yer alacak. Şu anda yaklaşık 100 kişi bu hizmeti test etmeyi kabul etmiş durumda.
Yandex geçtiğimiz yıl otonom Prius'un bir prototipini tanıtmıştı. Şirket, gelecekte daha fazla seyahat noktaları ve araç ekleyerek sürücüsüz yolculuk hizmetini genişletmeyi ve güvenlik sürücüsünü denklemden çıkartmayı planlıyor.
Levent Öztürk
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