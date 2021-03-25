Yandex'in Sürücüsüz Araçlarından "Zor Koşullarda" Büyük Başarı

Yandex, otonom arabalarının 'zorlu koşullarda' on milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini açıkladı. Kendi kendine giden bu araçlar, Moskova'nın buzlu yollarında gidebildiklerini kanıtladılar.