Yandex'in Sürücüsüz Araçlarından "Zor Koşullarda" Büyük Başarı

Rusya'nın internet devi Yandex, otonom arabalarını üç yılı aşkın bir süre önce Moskova'nın buzlu kış yollarında test etmeye başladı. Hedef, dünyanın farklı şehirlerinde güvenli bir şekilde manevra yapabilen "evrensel" bir otonom araç yaratmaktı. Şimdi, Yandex, denemelerinin başarıya ulaştığını söylüyor. Araçlar, kısa süre önce otonom modda 10 milyon kilometre üzerinde yol kat ederek önemli bir kilometre taşına ulaştı ve bu mesafenin büyük bir kısmının Rusya'nın başkenti Moskova'da kat edildiği belirtiliyor.
Bu önemli, çünkü Moskova dünyadaki en zor hava koşullarından bazılarına sahip. Sadece ocak ayında, şehir, sokakları karda kaplayan ve sıcaklıkların eksi 25 dereceye kadar düşmesine neden olan bir Balkan siklonu tarafından vuruldu. Nesneler arasındaki mesafeyi izlemek için LIDAR olarak bilinen ışık yayan sensörler kullanan otonom otomobiller için kar yağışı ve yoğunlaşma, görüş mesafesinin düşmesine yol açabiliyor.
Yandex, tehlikeli koşulların üstesinden gelmek için, nokta bulutundan karı filtrelemek için sinir ağları kullanarak LIDAR performansını artırdığını ve böylece aracın etrafındaki nesnelerin ve engellerin net olarak görülebildiğini söylüyor. Yandex, her şeyin ötesinde, sinirsel "filtrelerin" siste görülmeyen yayaları tespit etmede insan sürücülerden daha başarılı olabileceğini iddia ediyor.
Yandex, 2017'de Moskova denemesini başlattığında, otonom arabaları sert ve soğuk bir iklimde adım adım izleyen ilk şirketlerden biriydi, ancak kısa süre sonra Google, Waymo projesini Ohio ve Michigan'ın karlı sokaklarına taşıyarak bu alandaki çalışmaları ilerletti.
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