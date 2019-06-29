Yandex'i de Hack'lemişler!
Arama motoru Yandex'in bir süre önce, ciddi bir biçimde hack'lendiği ortaya çıktı!
Rusya'nın Google'ı olarak bilinen Yandex'in geçen senenin sonlarında batı istihbarat ajanları için çalışan hacker'lar tarafından hedefe alındığı ortaya çıktı.
Batıdaki devletlere ve kuruluşlara yönelik saldırılar medyada büyük yankı uyandırırken benzer saldırılar Rusya'ya yapıldığında medyada pek yer almayabiliyor. Saldırının "Beş Göz" ülkelerinden biri tarafından yapıldığı iddia ediliyor, ancak hangisi olduğu bilinmiyor. Beş Göz ülkeleri arasında ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada bulunuyor. Ekim - Kasım 2018 arasında gerçekleşen güvenlik sızıntısında hacker'ların Yandex sistemlerine gizlice erişim sağlamayı başardığı, bunun ancak birkaç hafta sonra fark edildiği söyleniyor.
Reuters'ın kaynaklarına göre hacker'lar, Rus firmanın kullanıcıların oturumunu nasıl açtığına dair teknik bilgileri araştırdılar. Bu şekilde hacker'lar, bir Yandex kullanıcısı gibi davranıp özel mesajları okuyabilecekti. Yandex'in hack'lenmesinin amacının kişisel veri çalma veya firmanın çalışmasını engelleme değil, uluslararası casusluk olduğunun altı çiziliyor.
Haberin ortaya çıkmasının ardından Yandex, bir basın bildirisi yayınladı ve hack'ten kullanıcı verilerinin hiçbir şekilde etkilenmediğini söyledi. Yandex'e göre saldırı, "ilk aşamalarında" güvenlik takımınca yakalandı ve etkisiz hale getirildi. Kullanıcı verisinin güvenliğinin kendisi için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen firma, bu tür saldırıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri aldığını ve aynı türde bir saldırıya bir daha maruz kalmayacaklarını söyledi.
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